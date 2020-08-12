В Минске задержали украинского журналиста и волонтера

В Минске силовики задержали украинских волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом. Об этом сообщает hromadske.
В МИД Украины отреагировали на задержание украинцев: «12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинский. Подробная информация будет предоставлена дополнительно».
Украинские правозащитные и общественные организации выступили с заявлением, в котором требуют от белорусских властей немедленно освободить граждан Украины.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. В этот день в Минске произошли протесты и массовые столкновения между населением и правоохранителями. Вскоре начали массово задерживать журналистов.
Кроме того, 7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Праге) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Их обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили. 8 августа журналистов депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.
10 августа Белорусская ассоциация журналистов призвала журналистов подумать о своей безопасности.
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Фото: скриншот видео