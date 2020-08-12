«Принцип удовольствия»: детали и факты сериала

Допремьерный показ сериала начался с общения с журналистами. Со вступительным словом выступил генеральный продюсер канала «1+1» Максим Кривицкий.

«Мы готовимся к новому осеннему сезону. И «Принцип удовольствия» будет первой ласточкой в подготовке. Сериалы являются одним из приоритетов для аудитории «1+1». Мы сотрудничаем с лучшими продакшенами и компаниями, которой и является Star Media. Нам импонирует то, что Star Media занимается развитием рынка и пытается завести копродакшен с разными странами Европы. Это дополнительные инвестиции в развитие нашего рынка, что поможет делать контент более качественным. Это также дает возможность познакомить зрителя не только с известными украинскими актерами, но и с иностранными. Для телеканала «1+1» детективный триллер – это не тот жанр, который мы пытаемся развивать, но мы решили вступить в сотрудничество по этому проекту, потому что считаем, что это может стать событием в Украине», — сказалл генпродюсер.

Исполнитель одной из главных ролей Сергей Стрельников рассказал, что они с режиссером Даруишом Яблонским сошлись во мнении по поводу жанра сериала – это нуарный детектив. «Я часто вспоминал «Касабланку» – сказал актер, отвечая на вопрос, какой зарубежный фильм напоминает ему «Принцип удовольствия».

Польский режиссер Дариуш Яблонский не смог присутствовать на мероприятии, однако он записал видеообращение, в котором рассказал о сюжете сериала: «История сериала начинается в последний день лета на пляже в Одессе, где находят тело человека в лодке. В этот же день это происходит в других странах. Три разных полицейских, разного возраста из разных культур начнут свое расследование. Сначала им будет сложно скооперироваться и у них будет много проблем». Он также добавил, что это будет напряженной психологической историей.

Основатель и генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин отметил, что сериал уже был в эфире таких телеканалов как Canal+ в Польше, «Первого канала» в Чехии, а также сериал транслируется в эфире телеканала Rai в Италии: «Мы также ждем премьеры на крупнейших центральных каналах восточной и западной Европы и в ближайшее время состоится как раз премьера на «1+1». Я считаю этот проект первым крупным продукционным проектом, объединяющим несколько стран. Благодарен Министерству культуры Украины и каналу «1+1», которые нас поддержали».

Сюжет

Как уже писала ранее «Телекритика», сюжет детективного триллера рассказывает об убийстве молодой девушки, обнаженное тело которой находят на одесском пляже.

Вскоре идентичные убийства происходят в Варшаве и Праге, где полиция находит тела убитых с аналогичными увечиями. Следователи, проводящие расследование загадочных преступлений, начинают понимать, что это дело рук одного человека и специалисты трех стран должны работать вместе, чтобы поймать убийцу.

Над производством продукта работала украинская кинокомпания Star Media при поддержке Министерства культуры Украины, Apple Film Production (Польша), Canal+ (Польша) и чешского телевидения.

Роли в сериале исполняют украинские актеры Сергей Стрельников, Наталья Васько, которую зрители помнят по фильмам «Круты 1918» и «Гнездо горлицы», Станислав Боклан и Дарья Плахтий, польская актриса Малгожата Бучковская и чешский актер Карел Роден. Продюсерами сериала выступили Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Изабелла Войцик и Виолетта Каминская. Над сценарием работал Мачей Мачеевский.

Персонажи

Сергей Стрельников в роли Сергея

Сергей — одиночка. Привык полагаться в основном на себя, но умеет работать в команде. Для него нет непререкаемых авторитетов — его уважение нужно заслужить. Уверен, что полицейский, у которого есть семья, рано или поздно превратит ее жизнь в ад, а потому избегает привязанности. В быту аскетичен. Привык идти до конца, чего бы это ему ни стоило. Круг его близких крайне узок, но за каждого, кто в нем, Сергей готов умереть.

Малгожата Бучковская в роли Марии

Мария — женщина, которая привыкла сама выбирать себе мужчин. Живет «вопреки»: вопреки воле родителей, вопреки общественному мнению. Сложность задачи ее только раззадоривает. Легкий путь — не ее выбор. Быть успешным музыкантом для нее скучно. Вместе с тем, в ней есть та эмпатия и чувствительность, которой не хватает мужчинам в ее окружении. И благодаря им она видит чуть больше, чем они, чувствует чуть больше… У нее лучше развита интуиция, которая помогает найти ей нужные ответы.

Карел Роден в роли Виктора

Виктор. Его трудно удивить и вывести из состояния душевного равновесия. Собран, сдержан, но не напряжен. Знает себе цену. Может позволить себе небрежность в одежде, но не в работе. Требователен к подчиненным, но не больше, чем к себе. Профессионал с большой буквы. Себе он уже все доказал, а доказывать другим ничего не собирается. В меру циничен. Не чурается привязанностей, но жить с таким человеком непросто. Не всегда понятно, о чем он думает.

Станислав Боклан в роли начальника Сергея

Ефремов — его сложно назвать начальником мечты. Подчиненные от него не в восторге, но вряд ли кто-то решится высказать ему это в глаза. Он ставит задачу, а как ее выполнить — не его дело. Сочувствие — явно не его сильная сторона. Но дело свое знает и добивается результата.

Дарья Плахтий в роли журналистки

Юлия. Точно знает, чего хочет от жизни. Вместе с тем, непростая жизненная ситуация и специализация на криминальных расследованиях не ожесточила и не озлобила ее. Она умеет любить и хочет быть любимой…

Несколько фактов о сериале

Факт 1. Действия картины происходят в двух столицах — Варшаве и Праге — … и в Одессе. По словам режиссера, Киев он решил приберечь для продолжения сериала. А Одесса — очень комфортный город, обладающий атмосферой, которая идеально подходит для этой истории.

Факт 2. Главная героиня, Мария, — следователь, который представит в сериале польскую сторону. Она сама выбирает себе мужчин и лихо водит машину. А мать троих детей, Малгожата Бучковская, которая ее сыграет, в жизни полная противоположность своей героине. Чтобы вжиться в роль, актрисе пришлось проходить курсы стрельбы из огнестрельного оружия, рукопашного боя и экстремального вождения.

Факт 3. Главные герои носят в кобуре не муляж, а настоящее боевое оружие, хоть и нерабочее.

Факт 4. В сериале множество трюков, и большую часть из них выполняют сами актеры.

Факт 5. В одной из сцен сериала к одесскому пляжу прибивает лодку с обнаженным трупом девушки. Чтобы девушка, сыгравшая жертву, не окоченела по-настоящему (а съемки проходили глубокой осенью), ее согревало электрическое одеяло, замаскированное на дне лодки. А вот «героям», которые играли отдыхающих на пляже, пришлось несладко — одеяло в плавки не спрячешь.

Факт 6. В одной из сцен герой получает битой по голове. Разумеется, от удара такой силы брызжет кровь, что легко решилось бы, если бы… герой не был лысым. Кровь попросту негде было спрятать. Но постановщики трюков легко решили эту проблему — ампула с кровью была спрятана в самой бите.

Факт 7. На площадке звучало пять языков, причем нередко в одном разговоре: украинский, русский, польский, чешский и английский.

Премьера сериала «Принцип удовольствия» на телеканале «1+1» состоится 17 августа в 22:50.

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Фото: «1+1»

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