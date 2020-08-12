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 «1+1» назвал дату старта сериала «Принцип удовольствия»

от Telekritika
От Telekritika 51
Главная Новости  «1+1» назвал дату старта сериала «Принцип удовольствия»

Сериал создан в копродукции Украины, Чехии и Польши.

17 августа в 22:50 на телеканале «1+1» состоится премьера детективного сериала «Принцип удовольствия» с украинскими и иностранными актерами в главных ролях. Об этом журналистам сообщил генеральний продюсер «1+1» Максим Кривицкий на допремьерном показе.

Напомним, по сюжету детективного триллера, летним вечером на одесском пляже находят обнаженное тело молодой девушки. Вскоре идентичные убийства происходят в Варшаве и Праге. Следователи, проводящие расследование загадочных преступлений, начинают понимать, что это дело рук одного человека. Специалисты трех стран должны работать вместе, чтобы поймать убийцу.

Проект создан в копродукции Украины, Польши и Чехии. Над производством продукта работала украинская кинокомпания Star Media при поддержке Министерства культуры Украины, Apple Film Production (Польша), Canal+ (Польша) и чешского телевидения.

Роли в сериале исполняют украинские актеры Сергей Стрельников, Наталья Васько, которую зрители помнят по фильмам «Круты 1918» и «Гнездо горлицы», Станислав Боклан и Дарья Плахтий, польская актриса Малгожата Бучковская и чешский актер Карел Роден.

Продюсерами сериала выступили Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Изабелла Войцик и Виолетта Каминская. Над сценарием работал Мачей Мачеевский.

Напомним, 27 июля на «1+1» состоялась премьера комедийного сериала «Папа Дэн».

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Фото: «1+1»

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