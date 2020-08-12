Белорусская ассоциация журналистов призывает власти остановить насилие

ОО «Белорусская ассоциация журналистов» назвала имена задержанных 11 августа в Минске журналистов, которые не вышли на свободу: Павел Потапов, Иван Муравьёв, Максим Березинский. Кроме того, по сообщению организации задержанными остаются: Ягор Мартинович, Татьяна Белашова, Виталий Дубик, Алена Щербинская, Александр Пашкевич, Алексей Худанов, Никита Телиженко, Витольд Добровольски (Польша), режиссер Максим Швед.

«МВД не даёт информации, где они и в чем их обвиняют», — сообщает БАЖ.

На сайте организации сказано, что 11 августа силовики намеренно применяли насилие к журналистам, повреждали технику, изымали флеш-карты с отснятым материалом.

«Журналисты — не участники акций. Согласно Закона о СМИ, Конституции и международного права, они имеют право освещать акции. ОО «Белорусская ассоциация журналистов» призывает власть немедленно прекратить нападения и задержания представителей СМИ. Освободить и прекратить преследование уже задержанных журналистов», — сказано на сайте БАЖ.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. В этот день в Минске произошли протесты и массовые столкновения между населением и правоохранителями. Вскоре начали массово задерживать журналистов.

Кроме того, 7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Праге) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Их обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили. 8 августа журналистов депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

10 августа БАЖ призвала журналистов подумать о своей безопасности.

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Фото: сайт БАЖ

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