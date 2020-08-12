На «Громадському радіо» стартовала программа о местных выборах

Ежедневно в 20:30 в прямом эфире «Громадського радіо» теперь выходит программа «Что там местные» о местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба радиостанции. В течение 20 минут слушателям рассказывают обо всех важных, смешных, удивительных и самых возмутительных событиях избирательной гонки.

«Я понимаю, что в том вале информации и дезинформации, который сейчас несется на людей, трудно сориентироваться, а именно для этого мы и запускаем новую программу «Что там местные» о ходе местных выборов. В течение 20 минут кратко и максимально понятно мы будем рассказывать о том, кому стоит доверять, а кто уже отметился в скандалах и интригах. Наши журналисты будут собирать самую свежую информацию из всех уголков Украины», — говорит продюсер Ирина Кондратенко.

Напомним, «Громадське радіо» с 1 апреля вещает на частоте 99,4 FM в Киеве и Киевской области.

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Фото: unsplash

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