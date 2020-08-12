Светлана Орловская опровергла информацию о своем переходе на канал Kyiv.Live

12 августа Telegram-канал TV post сообщил о том, что генпродюсер и ведущая телеканала «Прямой» Светлана Орловская переходит работать на телеканал Kyiv.Live.
В комментарии «Телекритике» Светлана заявила: «Я опровергаю данную информацию на 100%, даже на 200%! Не знаю, откуда взялась такая информация, но она меня повеселила. Я не собираюсь никуда уходить. Почему эти слухи распространяют? Кто это делает? Понятия не имею».
Напомним, телеканал Kyiv.Live начал вещать в полноценном режиме 10 августа. Прямые трансляции нового канала доступны на YouTube и в Facebook. Запуском телеканала занимается телепродюсер Алексей Семенов. Инвестором телеканала является Вадим Столар, столичный застройщик, депутат фракции ОПЗЖ в Верховной Раде и глава ее киевской парторганизации.
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Фото: «Прямой»
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