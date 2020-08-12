У сотрудника филиала «Суспільне UA: Львів» обнаружили коронавирус

С 12 августа 2020 года часть команды филиала «Суспільне UA: Львів» находится на самоизоляции: у одного из сотрудников обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщает вещатель на своем сайте.
Из-за перехода сотрудников на самоизоляцию, филиалу пришлось временно остановить выход утреннего включения «UA: Украинское радио Львов» в 7:00. Кроме того, всю неделю информационно-аналитическую программу «Тема дня» будет вести редактор Иванка Федив.
Помещение филиала продезинфицировали, а всех работников еще раз проинструктировали.
Напомним, с 5 по 10 августа филиал уже вынужденно менял режим работы из-за подтверждения случая заболевания COVID-19 видеографа телеканала.
С начала карантина еще три филиала Суспільного мовника временно переходили на режим удаленной работы из-за случаев заболевания сотрудников.
Ранее «Суспільне» объявил конкурс на песню для «Детского Евровидения».
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Фото: unsplash
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