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Журналисты Украины, Азербайджана и России номинированы на премию Free Media Awards 2020

от Telekritika
От Telekritika 442
Главная Новости Журналисты Украины, Азербайджана и России номинированы на премию Free Media Awards 2020

Церемония награждения состоится в июне 2021 года в Гамбурге.

Журналистам Украины, Азербайджана и России присуждена международная премия «Свободная пресса Восточной Европы 2020» (Free Media Awards) за расследовательскую журналистику, передает «Радио Свобода» со ссылкой на учредителей премии — немецкий фонд ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius и норвежский фонд The Fritt Ord Foundation.

В этом году премией также отметили украинского журналиста и автора «Радио Свобода» Станислава Асеева, азербайджанского фотографа Азиза Каримова и российские издания «Медиазона» и «Проект.Медиа».

«Телевизионная программа «Схемы» — образец расследовательской журналистики. Программа является совместным проектом «Радио Свобода» и «UA: Перший». Благодаря своим расследованиям редакция еженедельной программы проливает свет на политическую коррупцию и политические связи. На журналистов и команду неоднократно совершали нападения», — говорится в заявлении на сайте премии Free Media Awards.

Проект «Схемы» был номинирован на соискание премии Юрием Дуркотом — украинским писателем и переводчиком, который является одним из членов жюри.

Церемония награждения и конференция состоятся в июне 2021 года в Гамбурге (Германия).

Напомним: ранее стало известно, что неизвестные сожгли автомобиль программы «Схемы».

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Фото: unsplash

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