Новый канал начал съемки 2-го сезона шоу «Дети против звезд»

Новый канал начал работу над созданием второго сезона шоу «Дети против звезд», в котором юные дарования сразятся в уникальных умениях с Екатериной Кухар, Владом Ямой и Дашей Астафьевой, передает пресс-служба.
Три талантливых ребенка примут участие в баттлах против троих взрослых. Дети и их взрослые соперники будут спасать город от инопланетян, отвечать на вопросы викторины, стоя на балансборде и передавая друг другу аквариум, чинить сломанный автомобиль и показывать фокусы. А в финале – носить драгоценности через полосу препятствий.
По словам создателей щоу во втором сезоне изменились декорации студии, хронометраж и количество участников в командах. «У нас появились «молнии времени» вместо сфер и кристаллы вместо монет в финальном конкурсе. Дети протестировали сложные раунды с масштабными декорациями – стреляли из пушек по НЛО и проходили полосу препятствий», — поделился руководитель проекта Максим Пастухов.
Ведущим шоу станет Сергей Притула.
Напомним: ранее стало известно, что Новый канал объявил дату премьеры «Супер Топ-модели по-украински».
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Фото: Новый канал
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