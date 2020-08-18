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Новый канал начал съемки 2-го сезона шоу «Дети против звезд»

от Telekritika
От Telekritika 275
Главная Новости Новый канал начал съемки 2-го сезона шоу «Дети против звезд»

Ведущим шоу станет Сергей Притула.

Новый канал начал работу над созданием второго сезона шоу «Дети против звезд», в котором юные дарования сразятся в уникальных умениях с Екатериной Кухар, Владом Ямой и Дашей Астафьевой, передает пресс-служба.

Три талантливых ребенка примут участие в баттлах против троих взрослых. Дети и их взрослые соперники будут спасать город от инопланетян, отвечать на вопросы викторины, стоя на балансборде и передавая друг другу аквариум, чинить сломанный автомобиль и показывать фокусы. А в финале – носить драгоценности через полосу препятствий.

По словам создателей щоу во втором сезоне изменились декорации студии, хронометраж и количество участников в командах. «У нас появились «молнии времени» вместо сфер и кристаллы вместо монет в финальном конкурсе. Дети протестировали сложные раунды с масштабными декорациями – стреляли из пушек по НЛО и проходили полосу препятствий», — поделился руководитель проекта Максим Пастухов.

Ведущим шоу станет Сергей Притула.

Напомним: ранее стало известно, что Новый канал объявил дату премьеры «Супер Топ-модели по-украински».

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Фото: Новый канал

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