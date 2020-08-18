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Канал «Украина» будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо»

от Telekritika
От Telekritika 948
Главная Новости Канал «Украина» будет транслировать матч «Шахтер» — «Динамо»

Команды будут бороться за Суперкубок Украины.

Во вторник, 25 августа, в 20:50 на телеканале «Украина» состоится прямая трансляция матча «Шахтер» — «Динамо» за Суперкубок Украины, передает пресс-служба.

Поединок за Суперкубок Украины откроет футбольный сезон 2020/2021. В матче, который состоится 25 августа, примут участие чемпион и вице-чемпион прошлого розыгрыша чемпионата Украины: донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. Действующим обладателем трофея является «Динамо», которое год назад обыграло «Шахтер» со счетом 2:1.

Матч между «Шахтером» и «Динамо» пройдет в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Это будет первый матч за Суперкубок Украины для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Динамо». В прошлом румынский специалист тренировал донецкий «Шахтер», наставником которого на сегодня является Луиш Каштру.

Напоминаем, что телеканал «Украина» – официальный транслятор Суперкубка Украины.

Ранее стало известно, что канал «Украина» начал съемки сериала о «черных риелторах».

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Фото: unsplesh

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