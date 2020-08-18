Рекламные доходы стримингов выросли на 31% во втором квартале 2020-го

Согласно сообщению издания mediapost.com, стриминговым платформам Pluto TV, Roku, Hulu, Tubi и новичку Peacock удалось заработать во втором квартале 2020 года $849 млн (суммарно).

Аналитики MoffettNathanson Research подсчитали, что во втором кваартале суммарно доход от рекламы данных стриминговых сервисов Pluto TV, Roku, Hulu, Tubi и Peacock, который запустился 15 июля 2020 года, вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Также аналитики отмечают, что в этом же квартале доходы от рекламы национальных и кабельных телеканалов США просели на 28%.

«AVOD-сервисы заняли лидерские позиции благодаря росту количества просмотров и переносов рекламных бюджетов на OTT-платформы», — прокомментировал ситуацию старший аналитик MoffettNathanson Майкл Натансон.

В частности, рекламные доходы Roku выросли на 31%, до 116 млн; Hulu — на 7,5%, до $546 млн. Peacock и PlutoTV заработали на рекламе по $80 млн каждый. При чем PlutoTV продемонстрировал рост на 60%, по сравнению с 2019 годом. Tubi заработал $28 млн.

Ранее стало известно, что время просмотра стримингов увеличилось на 63%.

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Фото: «Телекритика»

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