25-летие «1+1» : Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов делятся воспоминаниями

В этом году «1+1» исполняется 25 лет. В честь знаменательной даты на телеканале продолжается промо-кампания, готовятся премьеры, а ведущие делятся воспоминаниями о работе в проектах «1+1». Среди них — ведущая программы «Світське життя» Екатерина Осадчая и шоумен, продюсер, ведущий «Танців з зірками» и «Голосу країни» Юрий Горбунов, передает пресс-служба.

История Екатерины Осадчей на «1+1» началась в 2008 году, когда в эфире канала начали транслировать «Світське життя». Своими острыми вопросами ведущая заставала врасплох украинских и зарубежных звезд и политиков, а жизнь известных и знаменитых для зрителей «1+1» перестала быть тайной.

В 2011 году Екатерина Осадчая стала ведущей шоу «Голос країни». В 2012 телеканал запустил «Голос. Діти», в котором телеведущая помогала справиться маленьким участникам проекта с волнением перед выходом на сцену.

За 12 лет работы на телеканале «1+1» Екатерина Осадчая сменила множество нарядов и шляпок, удивляла прическами и макияжем.

Юрий Горбунов, который скоро празднует юбилей, свой путь на «1+1» начал в 2006 году с амплуа ведущего утреннего шоу «Сніданок з «1+1». Его коллегой тогда стала ведущая ТСН Маричка Падалко. В этом же году на «1+1» состоялась премьера первого сезона шоу «Танці з зірками», и Юрий Горбунов стал и остается его бессменным ведущим. Именно за работу в этом проекте в 2007 и 2008 годах звездный ведущий был награжден премией «Телетриумф». Также Юрий Горбунов был ведущим шоу «Смакуємо», «Зірка + Зірка» та «Суперзірка» на канале «1+1». В 2013 году шоумен стал ведущим проекта «Великий пекарський турнір», в 2015 вошел в состав жюри шоу «Маленькі гіганти», а в 2018 в эфире «1+1» появилась его авторская юмористическая программа #ШоуЮры. Также в 2015 году он стал народным артистом Украины.

Кроме того, зрителям «1+1» Юрий Горбунов хорошо знаком в амплуа актера. В частности, в 2015 году состоялась премьера украиноязычного сериала «Останній москаль», где он исполнил роль Ивана из села Великі Вуйки. В 2019 году зрителям представили спин-офф «Останнього москаля» — комедию «Великі Вуйки», в которой Юрий Горбунов объединил два апмлуа — стал креативным продюсером и продолжил исполнять роль Ивана. В 2016 году шоумен получил роль в еще одном украиноязычном сериале «Село на мільйон», а в 2018 сыграл Яшу Цукера в сериале «Сувенир из Одессы». Отметим, недавно завершились съемки второго сезона комедийного сериала «Великі Вуйки.Вдома краще», который зрители «1+1» увидят уже этой осенью. Юрий Горбунов уже традиционно стал и актером, и креативным продюсером проекта.

Работа на телеканале «1+1» для Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова стала не только желанной, но и судьбоносной. В 2017 году звезды поделились новостью о том, что они женаты, а затем у них родился сын Иван.

Напомним, промо-кампания празднования юбилея началась с яркого промо-ролика «25 слів про 25 років», в котором собрались звезды телеканала «1+1».

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Фото: «1+1»

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