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В Беларуси уволили директора регионального телеканала

от Telekritika
От Telekritika 503
Главная Новости В Беларуси уволили директора регионального телеканала

За показ видео разгонов ОМОНом акций протеста.

Руководителя «Телевизионного Жодинского телеканала» Эльшада Акберова отстранили от занимаемой должности. «Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси», — говорится в протоколе общего собрания участников ООО «Телевизионный Жодинский телеканал». Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

В протоколе сказано, что на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».

Напомним, в Беларуси журналисты и ведущие увольняются с госканалов в знак протеста.

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Фото: TUT.BY

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