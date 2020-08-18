В Беларуси уволили директора регионального телеканала

Руководителя «Телевизионного Жодинского телеканала» Эльшада Акберова отстранили от занимаемой должности. «Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси», — говорится в протоколе общего собрания участников ООО «Телевизионный Жодинский телеканал». Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».
В протоколе сказано, что на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».
Напомним, в Беларуси журналисты и ведущие увольняются с госканалов в знак протеста.
Читайте также:
Белорусская ассоциация журналистов призвала медийщиков подумать о своей безопасности
В Беларуси массово задерживают журналистов
Лукашенко заявил о том, что не давал распоряжения отключить интернет
Из Минска депортировали журналистов «Настоящего времени»
Фото: TUT.BY
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!