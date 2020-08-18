В Беларуси уволили директора регионального телеканала

Руководителя «Телевизионного Жодинского телеканала» Эльшада Акберова отстранили от занимаемой должности. «Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси», — говорится в протоколе общего собрания участников ООО «Телевизионный Жодинский телеканал». Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

В протоколе сказано, что на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО «Телевизионный Жодинский телеканал».

Напомним, в Беларуси журналисты и ведущие увольняются с госканалов в знак протеста.

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Фото: TUT.BY

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