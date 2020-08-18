«Интер» начинает показ новых выпусков детективного проекта «Вещдок»

С 18 августа на телеканале «Интер» начнется показ премьерных выпусков детективного цикла «Вещдок» с ведущим Артемом Позняком. Со вторника по пятницу в 15:20 телезрителей ждут новые расследования преступлений прошлого столетия. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

18 августа в эфире выпуск «Может быть». В мае 1983 года в Краснодаре найден труп школьной учительницы Вероники Смилецкой. Экспертиза показала, что женщине нанесли три удара в висок шкатулкой, которую она недавно привезла из Москвы. В квартире чувствовался запах польских духов «Может быть», но у Смилецкой таких не нашли.

В среду – серия «Жертва искусства». В феврале 1985 года в Донецке найден труп учительницы биологии Людмилы Агафоновой. Экспертиза показала, что она умерла от удара тупым металлическим предметом. Расследование приводит сыщиков к любовнику Людмилы – учителю химии Альберту Сотникову. Его застали в подвальной каморке с чугунной статуэткой в руках, которой и была убита Агафонова. Но мужчина отрицает свою причастность к преступлению и утверждает, что его подставили.

В четверг – «Эффект присутствия». В июне 1966 года в Киеве в собственной квартире зарезали врача-гинеколога Виктора Вересоцкого. В ванной комнате найдены окровавленные вещи его жены Ольги. Стало известно, что супруги собирались разводиться. Кроме того, сыщики выяснили, что неизвестная женщина интересовалась парой Вересоцких и даже приходила в детский сад, куда ходил их сын.

В пятницу выйдет серия «Любовь к маргариткам». В феврале 1953 года в Киеве найдено тело буфетчицы Маргариты Карацупы. Убийца перерезал женщине горло способом, который указывал на причастность к преступлению разведчика или резника кошерного забоя животных. С собой преступник прихватил дорогую брошь жертвы. Но откуда у обычной буфетчицы такое украшение?

Напомним, 11 августа на телеканале «Интер» состоялась премьера нового ток-шоу о здоровье — «Хорошее здоровье на Интере» с ведущим Александром Лукьяненко. Программа будет выходить со вторника по пятницу в 13:20.

Читайте также:

Фото: «Интер»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!