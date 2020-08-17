«25 слів про 25 років»: как «Плюсы» готовятся к юбилею

В 2020 году канал «1+1» празднует юбилей – 25 лет. В честь даты телеканал начал промокампанию с ролика, в котором снялись украинские звезды и телеведущие «1+1» – Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Дмитрий Комаров, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Екатерина Кухар, Владислав Яма, Анастасия Каменских (NK), Алексей Потапенко (ПТП), Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Станислав Боклан, Александр Преподобный, Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие.

Как прошли съемки промо к 25-летию канала – в репортаже «Телекритики».

Основная идея кампании: «25 слів про 25 років разом». В ролике звезды говорят слова, которые для них ассоциируются с работой на телеканале «1+1».

«Сніданок з 1+1»

Вначале ролика среди цветочного поля появляется шестерка ведущих утреннего шоу «Сніданок з 1+1». Неля Шовкопляс, Егор Гореев, Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Валентина Хамайко и Александр Попов собираются на большом диване с цифрами «25» и вспоминают о «дружбе, вдохновение, мечтах, поддержке и традициях».

За кулисами съемок Егор Гордеев рассказывает, что для него уже стало хорошей традицией проводить каждое утро вместе со своим зрителем.

«Телевидение – это в целом о традициях. А утренняя программа – это история об очень личной традиции. Я понимаю, что для многих украинцев мы стали частью семьи. Зритель пускает в святая святых своего дома – на кухню, в спальню, в гостиную и детскую комнату. Для меня лично традиция телевидения пришла вместе с работой на «1+1», потому что «1+1» стал первым европейским каналом в Украине по мировоззрению, интеллекту и эстетике. И мне хочется делать все, чтобы «1+1» оставался трендсеттером, ведь это уже есть традицией», – делится телеведущий.

Коллега Егора Гордеева, ведущий «Сніданок. Вихідний» Александр Попов рассказывает, что именно зрители дарят ему азарт и вдохновляют делать больше.

«Мое слово в ролике – «азарт». Азарт – это все, что я делаю в этой жизни. Я веду утреннее шоу, занимаюсь спортом, гуляю со своей собакой Додо, снимаюсь в кино и играю в театре. Азарт – это и есть жизнь. А наши зрители «Сніданку» вдохновляют меня бежать быстрее, делать больше и быть продуктивнее. Даже простые лайки, комментарии и смайлики под постами в соцсетях – это все очень мотивирует идти дальше и стараться делать лучше», – комментирует Александр Попов.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Для ведущих Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова ассоциацией с каналом «1+1» стали слова «нежность» и «любовь». Совместная работа на шоу «Голос країни» стала началом их отношений.

На видео Катерина Осадчая в розовом платье и Юрий Горбунов в стильном белом жакете едут вместе на мопеде с букетом цветов в корзине.

«Мир наизнанку»

Украинского путешественника Дмитрия Комарова с каналом «1+1» связывают 11 сезонов экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку». За 10 лет работы над проектом Комаров успел побывать в самых экзотических местах мира – Непале, Индии, Мексике, Кубе, Индонезии, Китае, Японии и других странах, каждый раз показывая миллионам зрителей обратную сторону жизни здесь.

В ролик ведущий плывет на каяке среди ледяной реки и айсбергов, вспоминая свои приключениях в программе «Мир наизнанку».

ТСН

Команду ТСН в ролике к 25-летию представили ведущие Наталья Мосейчук, Алла Мазур и Лидия Таран. Называя свои слова-ассоциации, Наталья Мосейчук говорит об ответственности, Алла Мазур – о правде», а Лидия Таран – о впечатлениях.

«Ответственность – это мой выбор, я не могу по-другому. Этому чувству обязана своему отцу, он у меня военный, и привил его с раннего детства. Показал, какая бывает цена доверия. Всегда начинаю с себя. Дальше я чувствую огромную ответственность перед семьей, коллегами и обществом, Украиной, спасением нуждающегося или помощью больному малышу. Скажу, что легко не дается, прикладываю максимум усилий к результату, может так дольше, но так правильно. Ответственность для меня – это светлое будущее наших детей и беспечная старость наших стариков. Дорожу. Чрезвычайно», – комментирует Наталья Мосейчук.

Лидия Таран, ведущая ТСН, куратор благотворительного проекта «Здійсни мрію» рассказывает, что за 11 лет работы на «1+1» успела попробовать себя в абсолютно разных проектах телеканала.

«Впечатлений в нашей работе огромный калейдоскоп. Каждый день работы в новостях насыщен событиями и людьми, которые не могут не впечатлять! Но больше всего меня впечатляет то, как быстро пролетели почти 11 лет моей работы на «1+1». За это время я успела поработать не только ведущей выпусков ТСН (утренних, дневных, вечерних и ночных), но и попробовать себя ведущей утреннего шоу «Сніданок з 1+1», развлекательных проектов, преподавать в Высшей школе Media & Production, а также основать и курировать масштабный благотворительный проект «Здійсни мрію», – говорит телеведущая.

По ее словам, именно с проектом «Здійсни мрію» связано ее самое яркое впечатление – космическая миссия в прямом эфире ТСН.

«Осенью 2019 года мы вместе с Национальным космическим агентством при поддержке NASA запустили в космос «Луч мечтаний» – самый мощный сигнал к звездам в истории человечества, который состоял из 100 тысяч закодированных рисунков детских мечтаний. Они улетели с огромного радиотелескопа в направлении планетной системы, максимально похожей на Землю и, как предполагают ученые, там тоже может быть жизнь!», – поделилась Лидия Таран.

Для Аллы Мазур, которая стала ведущей первого эфира «ТСН» и продолжает работать на «1+1» в течение почти всей истории телеканала, 24 года, проведенное вместе со зрителями время – это «история о правде». За кулисами съемок промо в интервью «Светской жизни» телеведущая поделилась, что самыми важными для нее всегда были контакт со зрителями и их доверие.

«Ритм жизни меняется, и я меняюсь. Но я работаю в молодом коллективе ТСН, а это всегда обмен энергией, идеями, мировоззрением. Для меня почти не существует дистанции между мной и зрителями. Мы обсуждаем новости с украинцами везде – с кассиром в магазине, с таксистом, на улице. От этого я получаю огромное наслаждение, потому что я точно чувствую нерв жизни, я знаю, о чем думают люди, как они воспринимают наши новости, как они воспринимают происходящее. И когда я прихожу в редакцию ТСН, тоже получаю массу впечатлений», – рассказала Алла Мазур.

«Квартал 95»

Команда «Квартала 95» на большом стадионе появляется в полном составе. Елена Кравец, Евгений Кошевой, Степан Казанин и другие актеры студии танцуют и вспоминают о том, что 25 лет вместе со зрителями «1+1» – это «преданность, позитив и радость».

А участницы юмористического шоу «Женский квартал»: Татьяна Песик, Анастасия Оруджова и Ирина Сопонару — в белых платьях лежат на зеленой траве, на которой цветами выложена огромная цифра «25».

«25 лет вместе – это счастье, легкость и благодарность», – обращаются к зрителям девушки.

«Гроші»

Ведущий программы журналистских расследований «Гроші» на «1+1» Александр Преподобный появляется на ринге в образе боксера и говорит о смелости.

«Работа в сфере журналистских расследований – это всегда история про смелость. Мы снимаем сюжеты с разоблачением коррупционеров, мошенников, наши журналисты работают под прикрытием и выводят на чистую воду аферистов. Поэтому часто можем получать разнообразные угрозы. Например, был случай, когда в Одессе вор-рецидивист грозился сжечь мою машину. Но если у нас не было смелости и уверенности в том, что мы делаем все правильно, нам нужно было бы точно выбирать другую профессию», – рассказывает Александр Преподобный.

«Танці з зірками»

Танцор Владислав Яма и балерина Екатерина Кухар, которых знают зрители как неизменных судей шоу «Танці з зірками», в ролике говорят об искренности и страсти.

Екатерина Кухар в роскошном красном платье танцует балетную партию на паркете, а Владислав Яма прогуливается по городу вместе с собаками.

«Голос країни»

Тренеры шоу «Голос країни» Тина Кароль, NK, ПТП и Monatik вместе с праздничным тортом едут на красном автомобиле и говорят слова «Свобода», «Сила», «Семья» и «Праздник».

В конце ролика все звезды «1+1» собираются на дружеской вечеринке, где общаются и празднуют день рождения телеканала.

Над промокампанией работала команда маркетинга «1+1» под руководством Натальи Вовк.

«Канал «1+1» вместе с миллионами украинцев проживал эти 25 лет – освещал самые важные события в стране, развлекал и дарил атмосферу праздника. На старте нашей промокампании к 25-летию мы хотели, прежде всего, поблагодарить наших зрителей за любовь, доверие и теплоту, которую они нам отдают. Мы решили воплотить эту идею с помощью наших звезд и телеведущих, которых все привыкли видеть в любимых программах на «1+1». В ролике они произнесли самые важные слова о проведенном времени вместе со зрителями, призывая их также ценить семейное тепло, дарить друг другу радость и искренние эмоции», – рассказала Наталья Вовк.

Снимали проморолики со всеми звездами канала четыре дня в разных локациях, а подготовительный этап длился около двух месяцев. Для промокампании к 25-летию «1+1» впервые в Украине использовал технологию съемок на LED-экранах с использованием VR-технологий.

«Мы также впервые в мире задействовал для съемочного процесса трекинговую систему Stype Follower, которая является еще прототипом. Это первая треккинговая система, которая не зависит от светового окружения и имеет точность 3 миллиметра на 10 квадратных метров. Кроме того, во время съемок задействовали многие инструменты нового поколения кинопроизводства — настройка сцены в реальном времени, анимация камеры, корректировка 3D-модели, добавление объектов окружающей среды, коррекция освещения, дизайн уровня, изменение местности и многое другое», – комментирует Алексей Вовк, старший продюсер управления маркетинга «1+1».

Съемки проходили в павильоне One Location – проекте компании Platforma, созданном для съемок с использованием VR-технологий и LED-экранов. Адаптацию 3D АССЕТ и поддержку во время съемок выполнила компания Pixela Labs. А техническим партнером стала компания PATRIOT Rental.

Команда проекта: маркетинг канала «1+1» под руководством Натальи Вовк; концепция промо разрабатывалась под руководством креативного директора Элины Гамеевой; старший копирайтер – Армине Аванесян; арт-директор – Николай Алтухов; project арт-директор Ярослав Гуляк; продюсер – Алексей Вовк.

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Фото: «1+1»

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