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«Східняк» выходит в прокат
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«Східняк» выходит в прокат

от Telekritika
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Фильм станет бенефисом Богдана Бенюка.

На экраны 20 августа выходит фильм «Східняк». С дебютной ленты Андрея Иванчука кинокомпания «ІнсайтМедіа» и дистрибьютор SVOEkino планируют начать сезон украинских премьер. Об этом сообщается на Facebook-странице кинокомпании.

«Східняк» — украинское комедийное роуд-муви, снятое на основе реальных историй из жизни в АТО. Дебютный фильм Андрея Иванчука основан на личной истории режиссера и стал бенефисом актера Богдана Бенюка.

По сюжету герой Бенюка имеет позывной «Борода», он оптимист, который способен решить любой вопрос. Бороде надо отправиться в штаб, чтобы «выбить» все необходимое для обеспечения своего подразделения, в напарники он берет новичка, которого зовут «Режиссер». Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими, попадая в разные передряги — смешные и не очень.

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. В 2019 «Східняк» успел принять участие в Национальной программе Одесского международного кинофестиваля, в Международном кинофестивале «Брусчатка», Трускавецком международном кинофестивале «Корона Карпат».

Напомним, 20 августа также состоится премьера фильма «Толока». Он будет доступен для людей с нарушениями слуха и зрения.

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Фото: Госкино

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