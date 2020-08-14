Фильм «Толока» будет доступен для людей с нарушениями слуха и зрения

Фильм Михаила Ильенко «Толока» можно будет посмотреть в кинотеатрах страны с 20 августа. Премьера ленты прошла еще 10 марта, однако весной она не смогла выйти в прокат: в день запланированного релиза в Украине закрылись кинотеатры из-за карантина. Об этом сообщает пресс-служба.

Звукоописание и развернутые субтитры к трейлеру и фильму подготовило агентство «Доступное кино», которое создает доступные форматы фильмов для людей с нарушениями слуха или зрения в Украине.

«Долгое время кино в Украине оставалось недоступным для незрячих и неслышащих зрителей, в то время, как доступные форматы кино стали частью мировой практики. Мы очень счастливы, что теперь и украинские зрители с нарушением зрения или слуха смогут свободно пойти в кино во всех уголках страны. Следующий этап – это принятие соответствующих норм, регулирующих доступность аудиовизуального искусства для людей с нарушением зрения или слуха», — комментирует соучредитель агентства «Доступное кино» Виктория Лучка.

Развернутые субтитры – формат, предполагающий субтитры со специальными отметками, символами и дополнительным текстом, изображающие звуковую часть фильма для людей с нарушениями слуха. Звукоописание предполагает закадровую звуковую дорожку с описанием визуальной части для людей с нарушением зрения.

Романтическая баллада «Толока» создана компанией «Ильенко Фильм» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Прокатом ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution.

Напомним, кинопроект «Толока» стал одним из победителей 3-го конкурсного отбора Госкино. В результате дофинансирования картина получила государственную финансовую поддержку в размере почти 28,4 млн грн, что составляет 98% от общей стоимости производства.

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Фото: Госкино

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