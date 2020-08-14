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Принц Гарри снялся в документальном фильме для Netflix

от Telekritika
От Telekritika 285
Главная Кино Принц Гарри снялся в документальном фильме для Netflix

Фильм расскажет об истории Паралимпийских игр.

26 августа на платформе Netflix состоится премьера документального фильма «Восходящий Феникс» (Rising Phoenix) об истории Паралимпийских игр. Один из героев фильма – внук королевы Великобритании Елизаветы принц Гарри. В фильме он расскажет о спорте как способе вернуться к жизни. Об этом сообщает НВ.

В трейлере герцог Сассекский говорит: «Спорт как ничто другое помогает вернуться из самых мрачных мест». Также он отметил, что спорт меняет как людей, которые находятся на игровом поле, так и зрителей на трибунах.

В фильме принц Гарри расскажет об «Играх непокоренных» — соревнованиях, которые он основал в 2014 году для военных, получивших травмы и увечья в зонах боевых конфликтов. С 2017 года в «Играх» принимает участие и Украина.

Напомним, Netflix снимет свой самый дорогой фильм — за $200 млн. Главные роли в нем исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс.

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Фото: «Википедия»

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