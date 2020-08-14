Принц Гарри снялся в документальном фильме для Netflix

26 августа на платформе Netflix состоится премьера документального фильма «Восходящий Феникс» (Rising Phoenix) об истории Паралимпийских игр. Один из героев фильма – внук королевы Великобритании Елизаветы принц Гарри. В фильме он расскажет о спорте как способе вернуться к жизни. Об этом сообщает НВ.
В трейлере герцог Сассекский говорит: «Спорт как ничто другое помогает вернуться из самых мрачных мест». Также он отметил, что спорт меняет как людей, которые находятся на игровом поле, так и зрителей на трибунах.
В фильме принц Гарри расскажет об «Играх непокоренных» — соревнованиях, которые он основал в 2014 году для военных, получивших травмы и увечья в зонах боевых конфликтов. С 2017 года в «Играх» принимает участие и Украина.
Напомним, Netflix снимет свой самый дорогой фильм — за $200 млн. Главные роли в нем исполнят Райан Гослинг и Крис Эванс.
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Фото: «Википедия»
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