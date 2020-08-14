Бокс-офис: рокеры-тролли, украинский Джеймс Бонд и безумный Макс

Анимационный фильм «Тролли. Мировое турне» стал самым кассовым по итогам прошедшего уик-энда, обеспечив продажу билетов на сумму в 1 932 238 грн ($69 756). Это и не удивительно, ведь его премьеру ожидали давно, но пандемия внесла свои коррективы, а потому дети и взрослые смогли увидеть продолжение истории о троллях только недавно — с 6 августа 2020 года. По сюжету музыкально одаренные рок-тролли будут бороться за важный артефакт с техно-троллями, и в итоге это противостояние выльется в масштабное турне.

Фаворит позапрошлого уик-энда, триллер «Неистовый», был потеснен троллями с олимпа и заработал всего 637 156 грн ($23 002). А вот криминальная драма «Ночной портье» смогла удержать свою третью позицию, принеся кассу в 412 893 грн ($14 906).

На четвертом месте — премьера боевика «Наследие лжи» (Legacy of Lies) совместного производства Украины и Великобритании. Лента режиссера Эда Бола собрала неплохую кассу за уик-энд — 369 432 грн ($13 337). По сюжету, бывший британский разведчик Мартин (актер Скотт Эдкинс) вынужден постоянно переезжать с места на место, скрываясь от своего прошлого. Но однажды в Лондоне Мартина находит украинская журналистка Саша (актриса Юлия Соболь) и просит о помощи. Она выяснила, что российские спецслужбы хотят заполучить опасное вещество. И если оно попадет к ним, то может случиться непоправимое. Мартину приходится ввязаться в это дело и спасти мир.

Пятую строку занял постапокалистический боевик 2015 года «Безумный Макс: дорога ярости» от австралийского режиссера Джорджа Миллера. Атмосферный, ироничный, наполненный невероятными саундтреками он принес 361 140 грн ($13 038).

На шестую позицию сместилась премьера позапрошлого уик-энда — мелодрама «Секрет» с Кэти Холмс в главной роли, заработав 350 710 грн ($12 661). А со второго места на седьмое был отодвинут мультфильм «Кот под прикрытием» (234 493 грн, $8 465).

И снова анимация! Восьмое место в рейтинге минувших выходных занял американский мультик 2019 года под названием «Эверест» (оригинальное название Abominable). Ему удалось собрать всего-то 151 265 грн ($5 461), что неудивительно, ведь героям — девочке по имени Лу и ее другу-йети — пришлось соперничать с троллями и котом под прикрытием.

Продолжила падение недавняя премьера «Сделано в Италии». С первого места она опустилась на седьмое в позапрошлые выходные, а в прошлые и вовсе очутилась на девятом, обеспечив кассовые сборы в 86 895 грн ($3 137).

«Агент Лев» держит оборону, оставаясь на десятой ступени рейтинга второй уик-энд подряд. Фильм собрал в прокате 81 665 грн ($2 948).

А вот «Мой шпион» (пятое место позапрошлого уик-энда), «Богемская рапсодия» (шестое), «Аквамен» (девятое) и вовсе выбыли из топ-10 по результатам прошлых выходных.

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Фото: «Телекритика»

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