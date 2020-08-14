Из минского изолятора освободили украинцев Реуцкого, Васильева и Алешину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Реуцкий и Васильев освобождены из минского изолятора и находятся под защитой украинских дипломатов в Посольстве Украины в Беларуси. Об этом пишет «Громадське». «Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов», — сообщил Кулеба. По сообщению «Громадського», украинцы должны вернуться домой сегодня: «Наши журналисты будут встречать их и проведут стрим».

Ранее, после освобождения из минского изолятора, Константин Реуцкий дал комментарий белорусским журналистам.

«Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли. Тех, кто отказывался подписать, били и вынуждали протокол подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья», — сказал Реуцкий в комментарии TUT.BY.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что в Беларуси задержаны трое украинских граждан: волонтеры Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. Вскоре в МИД сообщили, что еще один украинец задержан и находится в СИЗО в Бресте.

Волонтеров организации «Восток SOS» задержали в Минске 12 августа. В отношении них открыто дело по статье о «массовых беспорядках», которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Напомним, 13 августа Украина потребовала от Беларуси освобождения Реуцкого и Васильева. В Офисе президента подчеркивают, что украинцы были задержаны незаконно.

Новость обновлена

Читайте также:

Фото: Facebook Константина Реуцкого

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!