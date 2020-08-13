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Крымскому блогеру отказали в условно-досрочном освобождении

от Telekritika
От Telekritika 512
Главная Новости Крымскому блогеру отказали в условно-досрочном освобождении

Российский суд принял во внимание негативную характеристику из колонии.

Багаевский районный суд Ростовской области отказал в ходатайстве защиты об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного гражданского журналиста, блогера и медиакоординатора общественного движения «Крымская солидарность» Наримана Мемедеминова. Об этом сообщают «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

«Прошло судебное заседание, в котором рассматривали ходатайство адвокатов Наримана Мемедеминова о его условно-досрочном освобождении (УДО). Наше ходатайство не было удовлетворено. Мы считаем, что это было сделано необоснованно и незаконно», — сообщил Курбединов.

По его словам, суд отказал из-за негативной характеристики из колонии, где находится крымчанин: «Якобы Нариман отказался выходить на работу в колонии. Ему было сделано устное замечание, потому колония характеризует его отрицательно». При этом Мемедеминов объяснил, что не может работать по состоянию здоровья. Курбединов подчеркнул, что намерен подавать апелляцию на отказ Мемедеминову в УДО.

«Нариман 21 сентября уже должен освободиться. У него заканчивается срок отбывания наказания», — сообщил защитник. По его словам, моральное состояние Мемедеминова нормальное, но есть проблемы со здоровьем.

Напомним, Наримана Мемедеминова российский суд осудил на 2,5 года. Российские спецслужбы обвиняли его в публичных призывах к терроризму.

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Фото: «Крымская солидарность»

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