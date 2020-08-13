Канал СТБ объявил кастинг на 11 сезон проекта «Холостяк»

Телеканал СТБ предложил своим зрительницам принять участие в кастинге на 11 сезон романтического реалити «Холостяк». Об этом сообщается на сайте канала.
«Если вы также мечтаете влюбиться в мужчину своей мечты, заполняйте анкету здесь, — предлагает канал СТБ. — Романтические свидания, незабываемые и волнующие «Церемонии роз» ждут вас уже этим летом. Не упустите свой шанс познакомиться и построить особенную историю любви с главным Холостяком Украины 11 сезона».
Напомним, 12 августа в Киеве состоялась свадьба украинского телеведущего, участника девятого сезона шоу «Холостяк» Никиты Добрынина и победительницы реалити Даши Квитковой.
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Фото: СТБ
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