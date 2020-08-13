Фильм об украинском мигранте выдвинули на «Оскар»

Польша назвала претендента для участия в кинопремии «Оскар-2021» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом сообщает 5.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Комедийную драму Never Gonna Snow Again («Снега больше никогда не будет») режиссера Малгожаты Шумовской впервые представят в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2020 года.

Фильм рассказывает об украинском мигранте, который работает в Польше массажистом и постепенно становится своеобразным гуру для богачей, так как учит их искать счастье в обыденных вещах.

Главную роль исполнил Алек (Олег) Утгофф — британский актер русского происхождения, который родился в Киеве. Ранее Утгофф сыграл роль Алексея в третьем сезоне сериала Netflix «Очень странные дела». Кроме того, он отметился в фильмах «Мордекай», «Разлом Сан-Андреас» и новом сериале «Дракула». Хоть Утгофф и не является этническим украинцем, он свободно говорит на украинском языке. Его отец — известный кардиохирург, заслуженный хирург Украины.

Главную женскую роль в фильме исполнила Агата Кулеша, которая ранее сыграла в фильме Павла Павликовского «Ида» — эта лента получила «Оскар» как лучший иностранный фильм в 2014 году.

Напомним, Академия кинематографических искусств заявила, что 93-я премия «Оскар», первоначально запланированная на 28 февраля 2021 года, теперь состоится 25 апреля.

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Фото: IMDB

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