Первый месяц работы кинотеатров: результаты сборов и премьеры

Кинотеатры в Украине открылись 2 июля. Как у них обстоят дела? Ходят ли зрители в кино, есть ли положительная динамика? Когда появятся громкие премьеры? «Телекритика» пообщалась с крупными кинотеатральными сетями и дистрибьюторами и узнала, какие результаты первого месяца с момента открытия кинозалов.

Если вкратце: прогнозы оправдались: масштабных премьер — единицы, переносы вроде бы стабилизируются. Зрители с осторожностью возвращаются в кино, несмотря на методы безопасности и посадку через одного.

Kinomania Film Distribution

Трудно сформировать ожидания в такой незнакомой для всех среде, в которой мы оказались из-за пандемии.

Но точно можем сказать, что индустрия вздохнула с облегчением, когда кинотеатры начали работу. А также когда стали известны даты новых фильмов от крупных американских студий: они начнут выходить на большие экраны украинских кинотеатров уже с 26 августа (первым будет «Тенет» Кристофера Нолана от студии Warner Bros.).

Относительно премьер — фильмы выходят, но новых еще очень мало. Тем не менее уже 26 августа мы планируем выпустить опять-таки «Тенет» Кристофера Нолана, дальше будут «Новые мутанты», «Кингсмен» и «Чудо-Женщина 1984». Аудитория очень ждет эти фильмы.

Вернуть массового зрителя в кинотеатры могут новые большие студийные фильмы, а также крупные украинские премьеры.

Arthouse Traffic

Первый месяц проката ожидаемо не принес большой прибыли ни кинотеатрам, ни дистрибьюторам. Тем не менее кинотеатры открылись, и есть положительная динамика. К сожалению, лето практически освободилось от блокбастеров и основная массовая аудитория не имеет возможности вернуться в кинотеатр, потому что есть проблема с контентом. Но по нашим релизам мы отмечаем интерес зрителей, так как спустя месяц посещаемость наших фильмов увеличилась в несколько раз.

Совладелец «Планета кино» Дмитрий Деркач

Посещаемость наших кинотеатров очень низкая. Это не было сюрпризом для нас, мы ожидали таких результатов. Посещаемость раза в 2-3 ниже, чем в аналогичный период в прошлом году (до карантина). Мы уже отработали 1 месяц и видим, что посещаемость немного растет каждый уик-энд. Это хорошая динамика.

Основные наши сложности – это отсутствие ожидаемых фильмов. К сожалению, все громкие премьеры перенесены. Например, «Тенет» и «Мулан» будут в августе. Мы очень сильно зависим от ситуации в США, Китае, Англии. Студии ориентируются на крупные страны и на количество нормально работающих кинотеатров в них. Несмотря на это, у нас все же выходят новые фильмы. Также мы сейчас показываем много популярных старых фильмов, которые раньше не могли получить от студий.

Уже каждую неделю выходит в прокат все больше новинок. Выходят премьеры европейских фильмов, мы будем показывать в IMAX фильм «Поезд в Пусан 2». 26 августа выйдет в прокат очень ожидаемый фильм Кристофера Нолана — «Тенет». Этот фильм снят камерами IMAX, и в залах IMAX в кинотеатрах «Планеты Кино» будет эксклюзивная версия этого фильма.

Посещаемость постепенно растет. Конечно, пока не хватает громких премьер. Думаю, что у нас должна быть неплохая посещаемость фильма «Поезд в Пусан 2», и ожидаем большой спрос на фильм «Тенет».

Сеть кинотеатров «Оскар»

2 июля мы открыли наши кинотеатры для посетителей. Главная сложность – это ограничения и нехватка громких кассовых фильмов. Но мы строго придерживаемся норм и требований МОЗ, так как безопасность наших посетителей для нас — прежде всего.

Качественный контент – это залог посещаемости кинотеатров. Мы стараемся постоянно обновлять репертуар, чтобы наши гости смогли выбрать фильм на свой вкус. Также это прекрасный период, чтобы качественно улучшить «себя» и, по возвращению зрителей в кинотеатры, приятно их удивлять.

Посещение зрителей значительно зависит от громких релизов, поэтому мы с нетерпением ждем, что студии не будут дальше переносить выходы фильмов. Ну и конечно же, не стоит забывать, что в Украине все еще действует «адаптивный» карантин, что вызывает определенные ограничения, и это также сильно влияет на посещаемость кинотеатров.

CEO сети кинотеатров «Мультиплекс» Роман Романчук

У нас было 6 сценариев развития событий, мы по факту оказались не в самых пессимистичных условиях, но вторыми с конца. Результаты — достаточно с большим отрывом от нормального посещения кинотеатров. Был ли у нас такой вариант? Да, был.

Повторов мы показываем не так много. Сейчас есть хорошие картины и контент. Кинопрокатные премьеры происходят каждую неделю. Другой вопрос – что это тайтлы не Голливуда, и рекламные бюджеты у них радикально другие. Тот контент, что мы показываем сейчас – фактически не имеет рекламной поддержки. Однако зрители, которые сейчас ходят в кино не будут разочарованы качеством или глубиной сюжета. Фильмы достойные, но без такой мощной поддержки.

Я не предвижу радикальных переносов премьер и дальше. Все зависит от показателей развития заболеваемости и открытия рынков. Украина – не стратегический рынок в данном случае. Стратегические рынки для индустрии – это Америка, Китай, Западная Европа. Там цифры сами за себя говорят. К примеру, один только штат Калифорния собирает больше, чем вся Россия. Америка и Китай – рынки, которые будут предопределять скорость выхода премьер.

Есть ожидания, что за август эти рынки откроются. К тому же, на август уже есть запланированные премьеры. Я надеюсь, что если не с августа, то с сентября – премьеры будут регулярными.

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