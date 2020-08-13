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«Интерньюз» создал чат-бот, помогающий выявлять троллей в Facebook

от Telekritika
От Telekritika 323
Главная Диджитал «Интерньюз» создал чат-бот, помогающий выявлять троллей в Facebook

Базу данных передадут администрации соцсети.

Команда «Интерньюз-Украина» для проекта TrollessUA создала одноименный чат-бот, помогающий бороться с троллями в Facebook. Об этом организация сообщает на своем сайте. Бот поможет проверить, является ли подозрительный аккаунт троллем, если подозрения подтвердятся, аккаунт добавят в базу, которую затем передадут администрации Facebook.

Ранее базу троллей наполняли волонтеры-киберельфы, прошедшие соответствующий онлайн-курс. Теперь это могут сделать все желающие пользователи соцсети с помощью чат-бота. Чтобы пообщаться с ним, нужно написать сообщение на страницу TrollessUA в Facebook.

Бот научен проверять профиль на фейковость и может сказать пользователю, занесен ли аккаунт в базу троллей. Если пользователь захочет сообщить о тролле, чат-бот спросит у него о признаках фейковости: о ложных фото, подозрительных друзьях, использовании языка ненависти. Если пользователь захочет сообщить о профиле, который был ошибочно добавлен в базу троллей, чат-бот также попросит предоставить доказательства.

Напомним, Facebook промаркировал видео, размещенное на странице телеканала ZIK как неправдивое, поскольку в телепрограмме озвучили фейк о бывшем руководителе Минздрава Уляне Супрун.

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Фото: «Интерньюз-Украина»

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