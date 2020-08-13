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Сотрудник «UA: Поділля» заразился коронавирусом

от Telekritika
От Telekritika 169
Главная Новости Сотрудник «UA: Поділля» заразился коронавирусом

Из-за этого часть команды филиала «Суспільного» будет работать дистанционно.

С 13 августа филиал «Суспільного» «UA: Поділля» временно меняет режим работы: часть команды будет работать дистанционно из-за того, что у сотрудника телеканала подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

Чтобы не допустить вспышки инфекции, команду журналистов филиала решили перевести на дистанционный режим работы и приостановить выход информационных выпусков на «UA: Поділля».

В то же время канал не прекратит информировать о важных событиях области: журналисты будут дистанционно готовить бегущую строку с главными новостями, а диджитал-команда и дальше намерена размещать оперативную информацию на интернет-платформах вещателя.

Вещатель отмечает, что с начала карантина четыре филиала «Суспільного» временно переходили на режим удаленной работы из-за болезни работников: Ровенский, Черновицкий, Львовский и Ивано-Франковский.

Напомним, 12 августа общественный вещатель сообщил, что у сотрудника «UA: Львів» обнаружили коронавирус.

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Фото: unsplash

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