На спутнике начал тестовое вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» стал доступен для тестового вещания провайдерам ТВ, с 1 сентября телеканал смогут смотреть все российские абоненты. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на пресс-службу компании «Цифровое телевидение».

Телеканал начал вещание со спутника ABS-2A в формате 16:9. Основная задача технического запуска канала – подготовка всей библиотеки советского и российского контента к вещанию в стандартах платного ТВ. Работу осуществляют ВГТРК, компании «Пайк Медиа Лаб» и STV, на базе которых созданы специальные технические подразделения. Телеканал запускают при взаимодействии со службами студии «Мосфильм», специалисты которой отреставрировали более 100 фильмов. Дистрибуцией телеканала займется компания «Сигнал Медиа», входящая в холдинг «Цифровое телевидение».

Запуск телеканала создаст проблемы для канала «Дом кино», которым управляет компания «Первый канал. Всемирная сеть»: последние 15 лет он показывал золотую коллекцию «Мосфильма».

Основу сетки нового телеканала составят более 1000 фильмов. Все они доступны для трансляции в формате HD.

Напомним, о планах запустить канал «Мосфильм. Золотая коллекция» стало известно в апреле.

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Фото: «Мосфильм»

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