На «Интере» состоится телепремьера фильма «Пароль: Хаус»

В пятницу, 14 августа, в 21:00 на «Интере» состоится телепремьера испанского триллера «Пароль: Хаус» (оригинальное название – H0us3), передает пресс-служба.

Сюжет: компания бывших однокурсников-программистов собралась в загородном доме. Во время ужина хозяин дома признается, что взломал секретные файлы интернет-проекта WikiLeaks и обнаружил там приложение с невероятными возможностями. Оно позволяет заглянуть в будущее на 30 секунд. Поначалу все кажется наивным развлечением, но вскоре молодые люди понимают, что столкнулись с чем-то, способным менять существующую реальность. Так начинается опасная игра, которая поставит под угрозу не только жизни главных героев, но и всего человечества.

«Пароль: Хаус» – первая полнометражная картина испанского режиссера Маноло Мангуйи, в котором он также выступил в качестве соавтора сценария.

Главные роли в фильме сыграли: Рубен Серрано, Анна Бертран, Рок Эскиус, Бернат Местре, Диана Роич, Кристина Рая, Мариона Тена и Мириам Тортоса.

Съемки картины проходили на севере Испании в роскошном особняке в горах Пикос-де-Эуропа. Фильм «Пароль: Хаус» сняли всего за 18 дней – из-за ограниченного бюджета.

Напомним: ранее стало известно, что на «Интере» пройдет вечер памяти Виктора Цоя.

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Фото: кадр из фильма «Пароль Хаус»

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