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Украина потребовала от Беларуси освобождения Реуцкого и Васильева

от Telekritika
От Telekritika 412
Главная Новости Украина потребовала от Беларуси освобождения Реуцкого и Васильева

В Офисе президента подчеркивают, что украинцы были задержаны незаконно.

Украина обратилась к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщается на сайте ОП.

По словам Ермака, граждане Украины были задержаны без законных оснований: «Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо».

Он добавил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство работает над установлением и освобождением всех украинских граждан, задержанных во время последних событий в Беларуси.

Напомним, 12 августа в Минске белорусские силовики задержали украинских волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом.

Ранее, 7 августа в Минске  были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Праге) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Их обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили. 8 августа журналистов депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

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Фото: ТСН

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