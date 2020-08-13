Украина потребовала от Беларуси освобождения Реуцкого и Васильева

Украина обратилась к властям Республики Беларусь с требованием как можно скорее освободить задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщается на сайте ОП.

По словам Ермака, граждане Украины были задержаны без законных оснований: «Правозащитники посещали Беларусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации. Свобода слова и свобода передвижения – базовые демократические принципы, которые уважают во всем мире. Их нарушение недопустимо».

Он добавил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство работает над установлением и освобождением всех украинских граждан, задержанных во время последних событий в Беларуси.

Напомним, 12 августа в Минске белорусские силовики задержали украинских волонтеров благотворительной организации «Восток SOS» Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом.

Ранее, 7 августа в Минске были задержаны украинские журналисты «Настоящего времени» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк (работают в Праге) и российский корреспондент Юрий Баранюк (Санкт-Петербург). Их обвинили в том, что они работали в Минске без аккредитации. Редакция «Настоящего времени» сообщает, что они запрашивали аккредитацию, но им ее не предоставили. 8 августа журналистов депортировали и запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Читайте также:

Фото: ТСН

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!