Xiaomi поставила на поток выпуск прозрачных ТВ-панелей

Китайский производитель Xiaomi выпустил и поставил на поток производство первой в отрасли модели прозрачного телевизора — Mi TV LUX Transparent Edition. Об этом компания заявила в своем блоге. Новинка будет иметь рыночную стоимость в размере $7200.

Панель состоит из прозрачного OLED-экрана диагональю 55 дюймов и толщиной 5,7 мм, и специальной базы. Экран воспроизводит более 1 млрд цветов, имеет частоту обновления 120 Гц и время отклика 1 мс. В качестве чипсета использовали MediaTek 9650 с четырехъядерным процессором архитектуры A73 и графическим ускорителем Mali-G52. Вычислительный блок нейронной сети Mi TV LUX Transparent Edition поддерживает интеллектуальное распознавание сцен, также на борту имеется «движок» AI Master.

База располагает коаксиальным и оптическими входами, тремя HDMI-разъемами, двумя USB-портами, портом для подключения локальной сети, а также AV-интерфейсом.

Согласно сообщению изданияgizchina.com, интернет-магазин JD распродал первую партию прозрачных ТВ-панелей в течение нескольких секунд.

Напомним: ранее Samsung презентовал 5 новых smart-устройств.

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Фото: Xiaomi

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