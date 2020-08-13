Новый канал назвал дату старта реалити «Кохання на виживання»

15 сентября в 19:00 Новый канал покажет первый эпизод реалити «Кохання на виживання» с ведущим Олегом Кензовым, сообщает пресс-служба Нового канала.

«Меня поражало, как некоторые пары держатся за отношения, – сказал ведущий. – Когда всем очевидно, что людям нужно разойтись, но они остаются вместе, потому что зависимы друг от друга. Они несчастны, но готовы дальше мучиться, страдать, ненавидеть… Поездка в Латинскую Америку и участие в проекте многим открыло глаза на их отношения».

Ноый канал сообщает, что команда «Кохання на виживання» между собой прозвала этот сезон «адским».

Изначально разработчики планировали снимать реалити в Азии, как и предыдущие сезоны. Но страны, контрастнее чем Перу, так и не нашли, сообщает пресс-служба.

«Ни у пар, ни у съемочной группы не было времени на спокойную адаптацию к условиям страны, – рассказывает руководитель проекта Мария Белая. – Приходилось акклиматизироваться прямо во время работы. В городе Куско группа страдала от горной болезни. Ведь город расположен на высоте 3 399 метров над уровнем моря. Учащение пульса, повышение давления, одышку и другие симптомы горного недуга участники съемочного процесса «заедали» таблетками и продолжали работать».

Напомним, в каждом выпуске проекта «Кохання на виживання» новая пара отправится путешествие, чтобы проверить свою любовь на прочность. Там их ожидает пять испытаний. За каждое пройденное испытание пара получает ключ. Чем больше ключей, тем больше шансов выиграть в финале 100 тысяч гривен.

Ранее телеканал перенес дату старта. Проект доложен был выйти на Новом канале весной.

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Фото: Новый канал

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