Радио «Тиса FM» временно прекращает вещание

С 17 августа команда радио «Тиса FM» закарпатского филиала «Суспільного» находится на самоизоляции, пока не получит результаты ПЦР-тестов, так как у двух работников редакции обнаружили коронавирусную инфекцию. Эфиры на радио временно не будут выходить. Об этом сообщает пресс-служба общественного вещателя.

В то же время команда «Суспільного» в Ужгороде не прекратит информировать о важных событиях, происходящих на Закарпатье. Журналисты филиала будут готовить выпуски новостей для «UA: Українське радіо Ужгород» и телеканала «UA: Закарпаття».

Восстановление выпусков новостей на радио «Тиса FM» запланировано в ближайшее время.

«Как только получим результаты тестов всех работников радио «Тиса FM», решим, как будем восстанавливать работу., — рассказал продюсер Закарпатского филиала «Суспільного» Евгений Тычина. — Надеюсь, это произойдет в ближайшее время и наши слушатели снова услышат любимые радиопроекты в эфире».

Напомним, с 13 августа филиал «Суспільного» «UA: Поділля» временно меняет режим работы: часть команды будет работать дистанционно из-за того, что у сотрудника телеканала подтвердили заболевание коронавирусом.

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Фото: unsplash

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