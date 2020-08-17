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Во Львове начались съемки фильма «Я, «Победа» и Берлин»
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Во Львове начались съемки фильма «Я, «Победа» и Берлин»

от Telekritika
Telekritika 673

По книге Кузьмы Скрябина.

Компания Star Media начала съемки полнометражного проекта «Я, «Победа» и Берлин» по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы вдохновлены и располагаем всеми ресурсами для того, чтобы передать в будущем фильме атмосферу мира Кузьмы, его взгляд на жизнь, позитивное отношение ко всем проблемам и трудностям, — рассказал продюсер Алексей Терентьев. – Кроме этого, мы с командой планируем масштабную промокампанию и убеждены, что проект будет интересен широкой аудитории — молодежь увидит, как «отрывались» родители, а взрослые с удовольствием погрузятся в те времена».

В центре истории — украинский начинающий музыкант Кузьма, который вместе с другом Бардом едет в Берлин на ржавой «Победе», где хочет обменять ее у немецкого коллекционера на шестисотый «Мерседес», чтобы поразить свою любимую девушку Барбару. Но бурная ночная жизнь немецкой столицы приносит герою невероятные приключения, которые меняют его цель, закаляют характер и помогают найти свое настоящее «я».

Создатели фильма пока держат в секрете имя исполнителя главной роли. В фильме прозвучат оригинальные кавер-версии самых известных хитов Кузьмы Скрябина в исполнении популярных украинских артистов. Съемки пройдут в Киеве, Львове и Берлине. Премьера запланирована на 2021 год.

Режиссер фильма: Ольга Ряшина. Оператор: Дмитрий Недря. Художник-постановщик: Николай Кищук.

Продюсеры: Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Артем Доллежаль.

Напомним, 20 августа в прокат выходит фильм «Східняк».

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Фото: Star Media 

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