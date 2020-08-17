17 августа на Discovery стартует шоу «Неделя акул»

Шоу «Неделя акул» с сегодняшнего дня появится на Discovery, передает пресс-служба.

«Неделя акул» уже 32 года пользуется невиданной популярностью на Discovery. Серия передач была задумана для того, чтобы развенчать популярные мифы об акулах и сохранить их популяцию, ведь ежегодно из-за торговли плавниками их количество сокращается на 73 млн.

В этом году зрителей ждут необычные истории об экзотических видах акул. Вместе с авторами над сериями работали более 20 морских исследователей и научных учреждений, что позволило привлечь самые инновационные технологии слежения и съемки.

Зрителей перенесут в Новую Зеландию, Австралию и Южную Африку, чтобы показать как глобальный карантин и уменьшения человеческой активности вернули морским хищникам их природную среду.

Кроме того, благодаря компьютерным технологиям и проведенным экспериментам, зрители увидят как с акулами будут соревноваться многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс и боксер Майк Тайсон: Фелпс попробует обогнать акул разных видов на стометровке, а Тайсон — выполнить технический нокаут под водой.

Шоу будет транслироваться на телеканале Discovery ежедневно с 17 по 23 августа в 23:00.

Ранее сообщалось, что Discovery приобрела немецкий телеканал Tele 5.

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Фото: Discovery

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