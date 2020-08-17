Премьера шоу «Танці з зірками-4» состоится 30 августа

Первый прямой эфир четвертого сезона обновленного шоу «Танці з зірками» состоится 30 августа в 21:00 на «1+1», передает пресс-служба.

30 августа на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танці з зірками». Традиционно каждое воскресенье в 21:00 зрители будут болеть за звездных участников, отправляя SMS-сообщения за своих фаворитов, которые будут танцевать на главном паркете страны. Четвертый сезон обновленного проекта, по словам продюсеров, удивит зрителей не только ярким звездным составом участников, но и зрелищными постановками, бальными и современными танцами.

Также организаторы сообщили о старте продаж билетов на прямые эфиры нового сезона проекта «Танці з зірками».

Прямые эфиры четвертого сезона шоу «Танці з зірками» будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Поэтому билеты можно приобрести только на прямые эфиры нового сезона шоу, и в ограниченном количестве. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга — за столом гости смогут разместиться по двое.

Во время прямых эфиров зрителей ждут впечатляющие выступления звездных участников нового сезона: Олега Винника, Надежды Мейхер, Санты Димопулос, Тараса Цымбалюка, Дарьи Петрожицкой, Юлии Саниной, Славы Каминской, Дмитрия Танковича, Alyona Alyona, Позитива, Сергея Танчинца, Сергея Мельника, Арама Арзуманяна и Ольги Фреймут. Режиссеры-постановщики сезона — Леся Подолянко и Дмитрий Гук, работающих над проектами «Танці з зірками», «Голос країни» и «Голос. Діти», главный хореограф проекта — Ксения Горб.

Купить билет можно по ссылке: https://kontramarka.ua/uk/tanci-z-zirkami-64323.html

Смотрите «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Ранее стало известно, что Ольга Фреймут станет участницей «Танців з зірками».

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Фото: «1+1»

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