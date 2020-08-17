Согласно отчету аналитиков из Digital TV Research, количество абонентов Pay TV в мире превысило 1 млрд.

В течение 2019 года количество абонентов платного ТВ возросло на 16 млн и достигло показателя в 1,028 млрд, говорится в отчете «Pay TV Databook». Аналитики говорят, что драйвером роста стала популярность IPTV: данная технология обзавелась 49 млн подписчиков, что позволило нарастить долю до 307 млн.

Также в отчете отмечено, что аудитория платного спутникового ТВ снизилась в 2019 году сократилась на 6 млн, цифрового кабельного ТВ — на 1 млн, аналогового кабельного ТВ — на 25 млн абонентов.

Согласно июньскому прогнозу Digital TV Research, глобальный рынок Pay TV в период с 2019 по 2025 годы будет развиваться следующим образом: крупные операторы продолжат терять абонентов, а небольшие компании будут наращивать свои абонентские базы. Две трети операторов платного телевидения в мире привлекут новых абонентов в течение ближайших 5-ти лет, 59% операторов увеличат свои доходы к 2025 году.

Отметим, что в исследовании приняли участие 138 стран.

Ранее стало известно, что к 2025 году 40% абонентов подключатся к SVOD-услугам через смартфоны.

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Фото: Телекритика

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