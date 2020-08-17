В StarLightMedia отметят сезон юбилеев

В 2020-ом и в начале следующего года в StarLightMedia начнется сезон юбилеев. Программа «Факты» на ICTV отпразднует 20-летие, «Факты недели. 100 минут» и «Свобода слова», «Вікна-новини» на СТБ — 15-летие, передает пресс-служба.

За это время команды «Фактов» и «Вікна-новини» создали более 88 тыс. выпусков, что соответствует 17 700 ч эфира. «Свобода слова» имеет 900 выпусков — 1400 ч эфира.

В частности новый осенний сезон ICTV получил название «Вселенная героев». Команда канала подготовила для зрителей много премьер, в том числе сериальных.

«Мы создали площадку, где предложили политикам говорить в прямом эфире о самом важном — так родилась «Свобода слова». А чтобы объяснить то, о чем временами политики предпочитали молчать, запустили «Факты недели». Сейчас с новостями и общественно важными программами нашего дивизиона еженедельно контактирует более 50% украинцев в возрасте 18+ лет, более 15 млн человек. Я поздравляю команды наших программ с юбилеями и желаю достичь еще более высоких свершений», — прокомментировал Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Напомним: ранее стало известно, что Евгений Лященко стал советником CEO группы StarLightMedia.

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Фото: Александра Йорк

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