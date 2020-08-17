ДиджиталНовости

В Google раскритиковали австралийский закон о поддержке локальных СМИ

от Telekritika
От Telekritika 284
Главная Диджитал В Google раскритиковали австралийский закон о поддержке локальных СМИ

Компания изложила свою точку зрения в открытом письме.

Компания Google опубликовала открытое письмо к жителям Австралии и YouTube-блогерам из этой страны, в котором пояснила, как повлияет законопроект, регулирующий взаимоодействия между СМИ и Google, на заработки блогеров и выдачу в поисковике материалов СМИ.

С чего все началось. В апреле 2020-го, следуя французскому примеру, правительство Австралии начало работу над законопроектом, который обязал бы Big Tech-компании делиться доходами с медиа. Документ еще не принят, однако в Google уже забеспокоились по этому поводу и решили проинформировать общественность страны о последствиях, которые, по мнению компании, будут иметь место.

В частности, в открытом письме Google сказано, что новый закон предоставит несправедливое преимущество медиабизнесу в ущерб владельцам сайтов, блогерам и малому бизнесу. Новостные издания получат право на информацию, которая позволит им занимать более выгодные позиции в выдаче.

Google также предупреждает, что в соответствии с новой нормой, обязана будет предоставлять СМИ доступ к пользовательским данным, следовательно, не сможет гарантировать их конфиденциальность.

По мнению Google, закон дает СМИ право предъявлять «большие и необоснованные» финансовые требования, которые могут поставить под угрозу бесплатные сервисы и снизить заработки видеоблогеров.

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) уже отреагировала на письмо, заявив, что в Google исказили информацию о законе.

Ранее стало известно, что Правительство Австралии обяжет Facebook и Google делиться доходами со СМИ.

Читайте также:

В Австралии запустили собственный стриминговый сервис — Fanforce TV
Правительство Австралии выделит $50 млн в поддержку медиа
Франция обязует Google платить издательствам за использование их контента.

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Twitter объявил о том, что хакеры получили доступ...

23.07.2020

Новый сезон ситкома «Танька и Володька» стартует 17...

21.07.2020

Техслужбу телекомпании «Киев» возглавил главный инженер Андрей Пятницкий

27.07.2020

Британского регулятора призывают пересмотреть лицензию канала RT

27.07.2020

«Холостяк» стал участником «Танців з зірками»

05.08.2020

На канале «ПлюсПлюс» – премьера мультсериала «Изысканная Ненси»

03.08.2020

НСЖУ выступил в поддержку белорусских коллег

14.08.2020

Кинофестиваль «Молодость» объявил состав жюри

17.08.2020

Объявили победителя «Сценарного питчинга» для презентации на Warsaw...

29.07.2020

Премьера шоу «Танці з зірками-4» состоится 30 августа

17.08.2020
Avatar