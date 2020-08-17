В Google раскритиковали австралийский закон о поддержке локальных СМИ

Компания Google опубликовала открытое письмо к жителям Австралии и YouTube-блогерам из этой страны, в котором пояснила, как повлияет законопроект, регулирующий взаимоодействия между СМИ и Google, на заработки блогеров и выдачу в поисковике материалов СМИ.
С чего все началось. В апреле 2020-го, следуя французскому примеру, правительство Австралии начало работу над законопроектом, который обязал бы Big Tech-компании делиться доходами с медиа. Документ еще не принят, однако в Google уже забеспокоились по этому поводу и решили проинформировать общественность страны о последствиях, которые, по мнению компании, будут иметь место.
В частности, в открытом письме Google сказано, что новый закон предоставит несправедливое преимущество медиабизнесу в ущерб владельцам сайтов, блогерам и малому бизнесу. Новостные издания получат право на информацию, которая позволит им занимать более выгодные позиции в выдаче.
Google также предупреждает, что в соответствии с новой нормой, обязана будет предоставлять СМИ доступ к пользовательским данным, следовательно, не сможет гарантировать их конфиденциальность.
По мнению Google, закон дает СМИ право предъявлять «большие и необоснованные» финансовые требования, которые могут поставить под угрозу бесплатные сервисы и снизить заработки видеоблогеров.
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) уже отреагировала на письмо, заявив, что в Google исказили информацию о законе.
Ранее стало известно, что Правительство Австралии обяжет Facebook и Google делиться доходами со СМИ.
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