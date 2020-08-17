В Google раскритиковали австралийский закон о поддержке локальных СМИ

Компания Google опубликовала открытое письмо к жителям Австралии и YouTube-блогерам из этой страны, в котором пояснила, как повлияет законопроект, регулирующий взаимоодействия между СМИ и Google, на заработки блогеров и выдачу в поисковике материалов СМИ.

С чего все началось. В апреле 2020-го, следуя французскому примеру, правительство Австралии начало работу над законопроектом, который обязал бы Big Tech-компании делиться доходами с медиа. Документ еще не принят, однако в Google уже забеспокоились по этому поводу и решили проинформировать общественность страны о последствиях, которые, по мнению компании, будут иметь место.

В частности, в открытом письме Google сказано, что новый закон предоставит несправедливое преимущество медиабизнесу в ущерб владельцам сайтов, блогерам и малому бизнесу. Новостные издания получат право на информацию, которая позволит им занимать более выгодные позиции в выдаче.