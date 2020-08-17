Нацсовет прекратил трансляцию российских каналов на Херсонщине

Нацсовет содействовал прекращению трансляции ограниченных к показу иностранных телепрограмм на черноморском побережье, сообщается на сайте регулятора.

В частности, в курортной зоне Херсонской области была прекращена трансляция российских телеканалов «РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир» и «ТНТ». Каналы транслировали в заведении общественного питания поселка Хорлы (Каланчацкий р-н, Херсонская обл.).

Жалоба была направлена представителю Национального совета в Херсонской области Сергею Мовчану, который провел разъяснительную беседу с владельцами заведения, по итогам которой показ российских каналов был прекращен.

Ранее сообщалось, что телеканал «Дом» подготовил заявление относительно решения Нацсовета.

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Фото: unsplash

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