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Нацсовет прекратил трансляцию российских каналов на Херсонщине

от Telekritika
От Telekritika 298
Главная Новости Нацсовет прекратил трансляцию российских каналов на Херсонщине

«РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир» и «ТНТ» исчезли из эфира.

Нацсовет содействовал прекращению трансляции ограниченных к показу иностранных телепрограмм на черноморском побережье, сообщается на сайте регулятора.

В частности, в курортной зоне Херсонской области была прекращена трансляция российских телеканалов  «РТР-Планета», «Россия-1», «НТВ-Мир» и «ТНТ». Каналы транслировали в заведении общественного питания поселка Хорлы (Каланчацкий р-н, Херсонская обл.).

Жалоба была направлена представителю Национального совета в Херсонской области Сергею Мовчану, который провел разъяснительную беседу с владельцами заведения, по итогам которой показ российских каналов был прекращен.

Ранее сообщалось, что телеканал «Дом» подготовил заявление относительно решения Нацсовета.

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Фото: unsplash

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