Главная МедиатусовкаLight news Много ностальгии: раскрыты детали десятого сезона «Хто зверху?»
Много ностальгии: раскрыты детали десятого сезона «Хто зверху?»
Light newsМедиатусовкаНовости

Много ностальгии: раскрыты детали десятого сезона «Хто зверху?»

от Telekritika
Telekritika 299

Команда проекта работает над юбилейным сезоном.

Команда проекта приступила к съемкам десятого сезона «Хто зверху?». Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк поделились впечатлениями, сообщает Новый канал.

«Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить, – смеется Леся Никитюк. – Настроение – просто супер. Такое впечатление, что весь шоу-бизнес проснулся после зимней спячки и захотел в «Хто зверху?». У всех появилось желание играть и выигрывать. Все спорят, соперничают, в гримерках – шум и гам. Это прикольно»

«Мені «Хто зверху?» абсолютно не набридло і ще сезонів 10 не набридне, – отметил Притула. – Це той випадок, коли ти зростаєшся дуже міцно з шоу, з командою. На Заході взагалі вважається топовим рівнем, коли один ведучий веде одне й те саме шоу 10-20 років. Це високий показник, і я, відверто кажучи, трішки на нього собі націлився».

Побили не горшки, а бокалы

За один съемочный день «Хто зверху?» обычно записывают две программы. Так было и в день старта съемок. Участниками одного из эпизодов стали ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь, певица Светлана Тарабарова, артистка «Женского квартала» Катерина Никитина, артист «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло, участник Improve Live Show Костя Трембовецкий и актер Гарик Бирча.

Оказалось, что Костя Трембовецкий и Катя Никитина в прошлом встречались.

«Я впервые на «Хто зверху?», сбылась моя мечта, – говорит Катерина. – А сражаться против Кости мне было даже интересно. Сегодня во время игры я посмотрела на него совсем с другой стороны. После расставания какое-то время были недосказанности. Но мы работаем в одной сфере, так что трудно не поддерживать связь. Сейчас мы друзья».

В финале, где участники обеих команд по очереди разбирали огромную пирамиду из бокалов.

«Мне эта эпопея с бокалами запомнилась больше всего, – отметил Костя. – Предлагаю сделать ее отдельным шоу на Новом канале. Очень не хотелось подставлять Катю, зато за остальных девочек я не переживал! (смеется)».

Обратная сторона звезд

Судья шоу Александр Педан успел рассказать, в чем секрет успеха проекта «Хто зверху?»

«Тут настоящие эмоции, – уверяет Педан. – На разных мероприятиях, концертах артисты нередко стараются показать себя с лучшей стороны. А здесь за счет азарта раскрываются, дурачатся, не боятся быть смешными, веселыми, как дети. И это очень подкупает. Плюс, атмосфера на площадке передается сквозь экран. Это магия телевидения. В нашем шоу она присутствует»

Что новенького?

По словам креативного продюсера шоу Анны Вовк, в юбилейном сезоне будет много ностальгии по старым сезонам.

«Мы собрали лучшие конкурсы за предыдущие годы. Лучшие финалы, яркие и масштабные, самые смешные обмены ролями. Будем вспоминать наиболее интересные моменты, чем запомнились наши звездные участники, кто рекордсмен участия в «Хто зверху?» А еще повторим один из любимых конкурсов зрителей – кубики с буквами».

Десятый сезон «Хто зверху?» стартует на Новом канале осенью 2020-го.

Читайте также:

Новый канал объявил дату премьеры десятого сезона шоу «Хто зверху?»
Новый канал снимает десятый сезон шоу «Хто зверху?»

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Новый канал запускает реалити под названием «У кого...

29.07.2020

Медиашкола «КиївTV» планирует продолжить работу в 2021 году

12.08.2020

Охранника АТБ будут судить за препятствование съемочной группе

23.07.2020

Во Франции вынесли приговор за незаконную трансляцию спортивных...

06.08.2020

Зураб Аласания не будет подаваться на следующий конкурс...

05.08.2020

«1+1» покажет новое реалити-шоу «Майже колишні»

27.07.2020

BuzzFeed и Lionsgate будут снимать digital-кино

29.07.2020

Евгений Гордейчик: «Издание Chas.news, которое мы запускаем, –...

07.08.2020

Людмила Панкратова стала исполнительным директором ИРРП

10.08.2020

Прибыль в подкаст-индустрии США превысит $1 млрд к...

05.08.2020
Avatar