Много ностальгии: раскрыты детали десятого сезона «Хто зверху?»

Команда проекта приступила к съемкам десятого сезона «Хто зверху?». Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк поделились впечатлениями, сообщает Новый канал.

«Я уже пережила всех девушек-ведущих, осталось только Притулу выжить, – смеется Леся Никитюк. – Настроение – просто супер. Такое впечатление, что весь шоу-бизнес проснулся после зимней спячки и захотел в «Хто зверху?». У всех появилось желание играть и выигрывать. Все спорят, соперничают, в гримерках – шум и гам. Это прикольно»

«Мені «Хто зверху?» абсолютно не набридло і ще сезонів 10 не набридне, – отметил Притула. – Це той випадок, коли ти зростаєшся дуже міцно з шоу, з командою. На Заході взагалі вважається топовим рівнем, коли один ведучий веде одне й те саме шоу 10-20 років. Це високий показник, і я, відверто кажучи, трішки на нього собі націлився».

Побили не горшки, а бокалы

За один съемочный день «Хто зверху?» обычно записывают две программы. Так было и в день старта съемок. Участниками одного из эпизодов стали ведущая программы «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь, певица Светлана Тарабарова, артистка «Женского квартала» Катерина Никитина, артист «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло, участник Improve Live Show Костя Трембовецкий и актер Гарик Бирча.

Оказалось, что Костя Трембовецкий и Катя Никитина в прошлом встречались.

«Я впервые на «Хто зверху?», сбылась моя мечта, – говорит Катерина. – А сражаться против Кости мне было даже интересно. Сегодня во время игры я посмотрела на него совсем с другой стороны. После расставания какое-то время были недосказанности. Но мы работаем в одной сфере, так что трудно не поддерживать связь. Сейчас мы друзья».

В финале, где участники обеих команд по очереди разбирали огромную пирамиду из бокалов.

«Мне эта эпопея с бокалами запомнилась больше всего, – отметил Костя. – Предлагаю сделать ее отдельным шоу на Новом канале. Очень не хотелось подставлять Катю, зато за остальных девочек я не переживал! (смеется)».

Обратная сторона звезд

Судья шоу Александр Педан успел рассказать, в чем секрет успеха проекта «Хто зверху?»

«Тут настоящие эмоции, – уверяет Педан. – На разных мероприятиях, концертах артисты нередко стараются показать себя с лучшей стороны. А здесь за счет азарта раскрываются, дурачатся, не боятся быть смешными, веселыми, как дети. И это очень подкупает. Плюс, атмосфера на площадке передается сквозь экран. Это магия телевидения. В нашем шоу она присутствует»

Что новенького?

По словам креативного продюсера шоу Анны Вовк, в юбилейном сезоне будет много ностальгии по старым сезонам.

«Мы собрали лучшие конкурсы за предыдущие годы. Лучшие финалы, яркие и масштабные, самые смешные обмены ролями. Будем вспоминать наиболее интересные моменты, чем запомнились наши звездные участники, кто рекордсмен участия в «Хто зверху?» А еще повторим один из любимых конкурсов зрителей – кубики с буквами».

Десятый сезон «Хто зверху?» стартует на Новом канале осенью 2020-го.

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Фото: Новый канал

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