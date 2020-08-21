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Власти Тайваня намерены заблокировать китайские видеосервисы

от Telekritika
От Telekritika 328
Главная Диджитал Власти Тайваня намерены заблокировать китайские видеосервисы

Речь идет о Baidu и Tencent.

С 3 сентября 2020 года на Тайване доступ к китайским видеосервисам будет прекращен. Такое решение было принято Министерством экономики Тайваня, передает theverge.com.

В частности, будут заблокированы сервисы Baidu и Tencent. Аналитики компании ICBC полагают, что запрет не отразится на экономике острова.

Журналисты полагают, что данный запрет стал реакцией на кибератаки, в которых Тайвань обвинил КНР. Согласно сообщению Reuters, хакеры атаковали 10 государственных учреждений и взломали около 6 тыс. учетных записей высоких чиновников.

Напомним, что недавно Дональд Трамп наложил запрет на сделку с Tencent, касающуюся мессенджера WeChat. А ранее он инициировал закрытие доступа к TikTok, принадлежащему ByteDance.

Также правительство Индии заблокировало на территории страны 59 китайских мобильных приложений, среди которых WeChat, Weibo и TikTok.

Ранее сообщалось, что технологичный гигант Baidu инвестирует $70 млн в видеостриминг.

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Фото: itc.ua

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