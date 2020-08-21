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В CNN решили закрыть один из телеканалов

от Telekritika
От Telekritika 360
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CNN Money Switzerland уйдет из эфира.

В CNN решили закрыть телеканал CNN Money Switzerland. Он выходил в эфир на протяжение двух лет, однако совет директоров пришел к выводу, что экономическая ситуация в Швейцарии довольно невнятная да и рынок рекламы переживает не лучшие времена, передает broadbandtvnews.com.

В официальном релизе говорится, что несмотря на увеличение аудитории CNN Money Switzerland, рекламные доходы канала во время пандемии коронавируса резко снизились.

Канал вещал на английском языке и был доступен на платформах кабельного телевидения, IPTV и в интернете. Его целевой аудиторией были руководители компаний, бизнесмены и лидеры общественного мнения. Запуская канал в Швейцарии, CNN Worldwide имела целью раскрутить бренд CNN Money на международном уровне.

Ранее мы сообщали, что боты Apple News чаще всего выбирают новости от Fox News и CNN.

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Фото: CNN

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