В Киеве стартовал кинофестиваль «Молодость»

22 августа под «Аркой Дружбы народов» состоялась церемония открытия Киевского международного кинофестиваля «Молодость».
Кинофестиваль открыл министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Организаторы презентовали трейлеры всех конкурсных программ. Кром того, состоялся показ фильма «Забуті» режиссера Дарьи Онищенко.
Напомним, в этом году основными локациями фестиваля стали: кинотеатр «Жовтень», где будет размещен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в том числе украинских премьер. В «Доме кино» пройдет серия фестивальных показов. В Fedoriv Hub будет проходить «Майстерня талантів».
Награждения, показы фильмов детской программы Molodist Teen Sсreen, украинские премьеры и специальные события пройтуд под «Аркой Дружбы народов».
С программой фестиваля и расписанием сеансов можно ознакомиться по ссылке.
Состав жюри конкурсных программ:
Международный конкурс
Лоран Даниэлу (Франция), председатель жюри, основатель компании по производству и дистрибуции Loco Films;
Иванна Сахно (Украина/США), голливудская актриса;
Айсте Диржюте (Литва), актриса, кинопродюсер;
Филипп Ильенко (Украина), экс-голова Государственного агентства Украины по вопросам кино;
Виктория Трофименко (Украина), режиссер и продюсер.
Национальный конкурс
Кшиштоф Герат (Польша), киноспециалист;
Марина Рощина (Украина), режиссер;
Евгения Яцута (Украина), совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm.
Sunny Bunny
Яир Гохнер (Израиль), кинорежиссер;
Надежда Парфан (Украина), режиссер и дистрибьютор;
Иван Козленко (Украина), генеральный директор Национального центра Александра Довженко.
Напомним, фестиваль «Молодость», который пройдет с 22 по 30 августа в Киеве, анонсировал дополненную программу.
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Фото: «Телекритика»
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