В Киеве стартовал кинофестиваль «Молодость»

22 августа под «Аркой Дружбы народов» состоялась церемония открытия Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

Кинофестиваль открыл министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Организаторы презентовали трейлеры всех конкурсных программ. Кром того, состоялся показ фильма «Забуті» режиссера Дарьи Онищенко.

Напомним, в этом году основными локациями фестиваля стали: кинотеатр «Жовтень», где будет размещен фестивальный центр с показами конкурсной и внеконкурсной программ, в том числе украинских премьер. В «Доме кино» пройдет серия фестивальных показов. В Fedoriv Hub будет проходить «Майстерня талантів».

Награждения, показы фильмов детской программы Molodist Teen Sсreen, украинские премьеры и специальные события пройтуд под «Аркой Дружбы народов».

С программой фестиваля и расписанием сеансов можно ознакомиться по ссылке.

Состав жюри конкурсных программ:

Международный конкурс

Лоран Даниэлу (Франция), председатель жюри, основатель компании по производству и дистрибуции Loco Films;

Иванна Сахно (Украина/США), голливудская актриса;

Айсте Диржюте (Литва), актриса, кинопродюсер;

Филипп Ильенко (Украина), экс-голова Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Виктория Трофименко (Украина), режиссер и продюсер.

Национальный конкурс

Кшиштоф Герат (Польша), киноспециалист;

Марина Рощина (Украина), режиссер;

Евгения Яцута (Украина), совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm.

Sunny Bunny

Яир Гохнер (Израиль), кинорежиссер;

Надежда Парфан (Украина), режиссер и дистрибьютор;

Иван Козленко (Украина), генеральный директор Национального центра Александра Довженко.

Напомним, фестиваль «Молодость», который пройдет с 22 по 30 августа в Киеве, анонсировал дополненную программу.

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Фото: «Телекритика»

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