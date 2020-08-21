Праздничный эфир. Что покажут на украинском ТВ в День Независимости

Традиционно ко Дню Независимости Украины многие телеканалы готовят тематические программы, кинопоказы и концерты. Расспросив пресс-службы медиагрупп, «Телекритика» убедилась, что в праздничный день состоятся показы фильмов отечественного производства, а также выяснила, что на многих каналах будут мелькать лица одних и тех же поп-исполнителей.

Канал «Украина»

В День Независимости эфир телеканала «Украина» начнется в 7:00 с праздничного марафона «Ранок з незалежною Україною». Ведущие утреннего проекта вместе с украинскими знаменитостями отправились в разные уголки страны, чтобы рассказать об уникальных местах. Лилия Ребрик посетила «овощную столицу Украины», Анатолий Анатолич оказался на «украинском Марсе», Маша Мельник – на «розовых озерах», а Григорий Герман отпраздновал 45-летие на Херсонщине.

Далее эстафету праздничного эфира продолжат новости «Сегодня». 24 августа информационная студия «Сегодня» расположится у подножия монумента «Родина-мать». Отсюда в 9:30 утренний эфир начнет Марина Кухар и Виталий Школьный, в 15:00 их сменят ведущие Анна Панова и Максим Сикора, итоговый выпуск в 19:00 проведет Елена Кот в компании ведущего Игоря Пупкова. Традиционно в День Независимости новости «Сегодня» в прямом эфире отметят собственной наградой «Герои. Сегодня» украинцев, поступки которых поразили самопожертвованием и смелостью.

Ряд спецсобытий от новостей «Сегодня», объединенных темой украинской независимости, ожидают зрителей не только 24 августа, но и в течение всей предпраздничной недели.

В 14:10 канал покажет премьеру сериала «Незабытая» (производство компании «Фильмстрим» и Vileton Films), в центре которого история любви двух девушек, которые влюбившись в одного человека, превратились из близких друг другу людей в заклятых врагов.

Ко Дню Независимости телеканал «Украина» также подготовил традиционное шоу «З Днем народження, Україно!», которое выйдет в эфир 24 августа в 20:00. Карантинные ограничения внесли изменения и в съемочный процесс, и в формат мероприятия. В прошлые годы канал проводил концерты под открытым небом, на которые могли прийти все желающие. В этом году шоу пройдет в формате «видеопутешествия по стране, гидами в котором выступят украинские артисты».

Съемки проекта проходили в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Одессе на открытых площадках – в парках, на площадях, в метро, на рынке, на пляже, на майдане Независимости и во многих других местах, и заняли в общей сложности более двух недель. В проекте приняли участие Сергей Бабкин, Верка Сердючка, Вера Брежнева, Monatik, NK|Настя Каменских, Павло Зибров, Олег Винник, Тина Кароль, Michelle Andrade, Александр Пономарев, Макс Барских, Оля Полякова, Tayanna, группы «Время и Стекло», Mozgi и Kadnay. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Также «Украина» снимает праздничную «Музыкальную платформу» во Львове. Но и здесь из-за карантина формат концерта будет изменен: это будет закрытая съемка. Концерт «Музыкальная платформа. Украинская песня. Львов 2020» покажут 24 августа в 22:00.

Праздничный эфир завершится в 23:00 трансляцией концерта «День Незалежності з Океаном Ельзи». Он пройдет в формате благодарности военным, врачам, ветеранам, пожарным, волонтерам, которые ежедневно своими делами доказывают, что такое любовь к своей стране.

«1+1»

Ко Дню Независимости Украины телеканал «1+1» готовит спецвыпуски утреннего шоу «Сніданок з 1+1» и ТСН, телепремьеру фильма «Віддана» и концерт к 15-летию «Світського життя».

Праздничный эфир начнется в 6:30 утра специальным выпуском «Сніданок з 1+1», который будет посвящен людям самых разных профессий, каждый из которых в своей сфере является героем. В студии будут работать Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, каждый из которых подготовил сюжет о собственном герое года.

К 29-й годовщине Независимости Украины ТСН традиционно готовит особый эфир. Во время вечернего выпуска новостейв 19.30 ТСНпредставляет зрителям новую ультрасовременную студию и проведет с ней первый эфир, посвященный Дню Независимости. А в течение дня в ТСН будут проходить прямые включения из разных городов, в которых корреспонденты расскажут об особенностях празднования Дня Независимости в разных уголках Украины.

Также 24 августа в 20:30 на «1+1» выйдет праздничный концерт «Светской жизни» с Екатериной Осадчей, посвященный 15-летию программы. Звезды украинского шоу-бизнеса выступили на сцене под открытым небом – музыкальное шоу снимали в Киеве в ботаническом саду им. Гришко. Программу «Светская жизнь» поздравляли Тина Кароль, Наталья Могилевская, Олег Винник, Monatik, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, «Время и стекло», Верка Сердючка и многие другие.

ICTV

24 августа в 8:00 канал ICTV покажет художественный фильм «Шляхетні волоцюги». Комедия, музыку к которой написали «Брати Гадюкіни» и Ray Band, рассказывает о жизни в довоенном Львове.

В 18:45 начнется праздничный выпуск программы «Факты». Кроме хронологии торжеств в выпуске добавятся специальные материалы – с размышлениями, итогами, анализом очередного года независимости страны.

«Это будет праздничный и торжественный выпуск. Однако 24 августа для нас – это не только праздник, это определенный рубеж, повод задуматься над своими достижениями и потерями, поражениями и победами, — сказала ведущая, руководитель информационной службы ICTV Елена Фроляк. — Поэтому в этот день мало петь гимн в вышиванке, всем стоит задуматься, кто мы, где и ради чего живем, что каждый из нас лично делает для того, чтобы эта страна развивалась и процветала?».

«Интер»

24 августа в 13:35 «Интер» покажет концерт «С Украиной в сердце», который прошел в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». В нем принимают участие: Таисия Повалий, Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк, Gena Viter, группы «Тик», Kazka, квартет «Гетьман», музыкальный проект Liuku, а также Kadi.

Вечером 22 августа: в 21:30 канал покажет «Украина от А до Я». В концерте принимают участие: София Ротару, Таисия Повалий, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Олег Винник, Александр Пономарев, Надежда Мейхер, Злата Огневич, Виктор Павлик, Ольга Полякова, Виталий Козловский, Мария Бурмака, El Кравчук, Тоня Матвиенко, Мила Нитич, Светлана Тарабарова, Наталья Бучинская, Сергей Гладыр, Ольга Ракицкая, Иван Березовский, Наталья Гордиенко, группы Aviator, Kadnay, Freedom-jazz, Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П. П. Вирского, детский ансамбль «Парадиз». Ведущие – Андрей Доманский и Анастасия Даугуле.

А в 22:05 на «Интере» – сольный концерт Таисии Повалий «Украина. Голос. Душа». Постановщик — Роман Виктюк. В концерте также выступят: Верка Сердючка, Александр Пономарев, Николай Басков и Борис Моисеев.

Следующим вечером в 22:45 канал покажет концерт «Мечта об Украине», подготовленный практически тем же составом артистов и теми же ведущими, который участвуют в концерте «Украина от А до Я».

Новый канал

24 августа Новый канал в прайм-тайме традиционно покажет художественные и мультипликационные фильмы украинского производства.

Мультфильм «Вкрадена принцеса» расскажет историю странствующего рыцаря Руслана и княжеской дочери Людмилы.

Фэнтези «Сторожова застава» повествует о приключениях современного украинского школьника, попавшего во времена Киевской Руси.

Романтическая комедия «Одинок по контракту» рассказывает о девушке, которую угораздило влюбиться в восходящую рок-звезду, проблема в том, что парню запрещено с кем-либо встречаться, чтобы не расстраивать фанаток.

«Суспільне»

Общественный вещатель готовит ко Дню Государственного флага и Дню Независимости тематическое программирования на всех своих каналах.

«UA: Перший» 23 августа ко Дню Государственного флага покажет фильм собственного производства «Мій прапор». Авторы ленты расскажут истории трех жителей Донбасса, которые во время оккупации региона в 2014 году остались верными Украине. Также в этот день состоится показ драматической ленты «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы.

24 августа «UA: Перший» будет транслировать прямоэфирный проект «Общественная студия. Марафон». Во время программы ведущие обсудят с гостями актуальные для страны события и вспомнят важнейшие этапы борьбы Украины за независимость.

Также в праздничный день зрителей канала ждут две премьеры. Впервые на канале выйдет фильм «Дике поле» по мотивам романа «Ворошиловград» Сергея Жадана, а также лента «Концлагерь «Изоляция».

На телеканале «UA: Культура» ко Дню Независимости стартует новый сезон программы под названием «Идем в музей» (ранее программа называлась «Музеи. Как это работает»). Также 24 августа зрители увидят две премьеры: лирическую комедию «Мої думки тихі» режиссера Антонио Лукича и фильм собственного производства под рабочим названием «Велосипед «Украина», в котором разные поколения из различных регионов страны объединяет этот известный каждому украинцу артефакт.

Кроме того, канал покажет праздничный концерт «З Україною в серці» из Дома звукозаписи Украинского радио с участием Академического оркестра народной и популярной музыки УР и трио бандуристок УР, а также концерт «Я – виртуоз», в котором произведения классической музыки исполнят талантливые дети.

Все региональные телеканалы общественного вещателя намерены транслировать спецэфир ко Дню Независимости в программе «Ранок на Суспільному».

«Київ»

Ко Дню Независимости телеканал и радио «Київ» проведут совместный марафон.

Телеканал «Київ» вместе с «Радіо Київ – 98 FM» 24 августа проведут совместный марафон ко Дню Независимости. Марафон продлится 6 часов вживую – с 12:00 до 18:00 – в эфире телеканала и радиостанции.

Планируются включения из трех локаций – информационной студии новостей «Київ NewsRoom» на Подоле, музыкальные включения из студии радиостанции и импровизированной гостевой студии на Андреевском спуске, возле Андреевской церкви.

Ведущие информационной студии Василий Климчук и Наталья Лятуринская будут рассказывать об актуальных событиях этого дня. Также предусмотрены прямые включения журналистов из праздничных мероприятий. Например, марша ветеранов, забега в вышиванках и тому подобное.

Также в рамках марафона выйдет ряд сюжетов, в частности, специально подготовленные циклы: «Київ інтернаціональний» — об общинах города и «#МояУкраїна» — о шести городах Украины, откуда родом журналисты телеканала.

В рамках марафона выйдут спецвыпуски программ «Київ тур», «Київські історії» и «Просто кияни».

На гостевой локации со смотровой площадки Андреевской церкви ведущие «Ранку по-київськи» Вячеслав Соломка и Евгения Златоверхая будут общаться с известными украинцами.

Среди запланированных гостей: Ахтем Сеитаблаев, кинорежиссер; Влада Литовченко, «Мисс Украина — 1995» и общественная деятельница; Алексей Богданович, народный артист Украины; Татьяна Шелига, заслуженная артистка Украины; Екатерина Сергеева, актриса украинского дубляжа.

Каждый час марафона будут завершать музыкальные включения из студии «Радіо Київ – 98 FM». С 12:00 до 15:00 за музыкальную часть будут отвечать ведущие Kyiv Mornіng Show Игорь Семёныч и Катя Красникова, с 15:00 до 18:00 – ведущие музыкальных программ радиостанции Ира Ганах и Андрей Корнаухов.

Музыкальными гостями станут молодые украинские исполнители – певица SHY SHY и группы «Фіолет», «Біла Вежа», LILOVIY, PANCHYSHYN и Cloudless.

В конце марафона состоится исполнения гимна Украины в особой интерпретации. Кто будет исполнять гимн радиостанция пока держит в секрете.

Праздничный эфир телеканала дополнят украинские фильмы – «Той, хто пройшов крізь вогонь» Михаила Ильенко и «Іван Сила» Виктора Андриенко.

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Фото: «Київ», 1+1 media, «Интер», МГУ, СЛМ

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