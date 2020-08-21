Канал Hollywood HD будет доступен в кабельных сетях Украины

На заседании 20 августа Нацсовет внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, дополнив его иностранной программой Hollywood HD. Это эстонский фильмовый телеканал, который 24 часа в сутки транслирует кинофильмы производства европейских стран и США, сообщается на сайте регулятора.

Hollywood HD имеет лицензию на вещание, выданной эстонским регулятором. Правообладатель канала — эстонская компания Central Media Distribution OÜ. Правление лицензиата находится на территории Эстонии, и редакционные решения по составлению программ принимаются на ее территории.

Программа канала состоит из кинофильмов производства европейских стран и США. Язык вещания — русский. Трансляции осуществляются посредством спутникового сигнала, кабельных каналов и интернета на территориях многих стран мира.

Ранее мы сообщали, что «112 Украина» обвиняет Нацсовет в оказании чрезмерного давления.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!