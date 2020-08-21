Провайдеры Беларуси компенсируют абонентам отсутствие сети

С 9 по 11 августа 2020 года в Беларуси во время акций протестов, вызванных результатами президентских выборов, интернет был заблокирован полностью либо частично. Однако на днях некоторые провайдеры пообещали компенсировать своим абонентам отсутствие доступа к сети, передает newgrodno.by.

Абонентам провайдера «A1» пообещали начислить компенсацию в размере 100-процентной ежедневной абонентской платы за полные трое суток отсутствия интернета. Провайдер также заявил, что «значительные трудности с доступом к мобильному интернету» происходили по независящем от него причинам.

МТС проведет корректировку лицевого счета «в связи с трудностями доступа к интернету в период с 9 по 11 августа».

Известно также, что Министерство связи Республики Беларусь рекомендовало операторам пересчитать абонентскую плату из-за проблем с доступом в интернет с 9 по 11 августа.

Напомним: ранее стало известно, что белорусы обратились к Илону Маску с призывом протестировать спутниковый интернет Starlink.

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Фото: «Телекритика»

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