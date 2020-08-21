ДиджиталНовости

Провайдеры Беларуси компенсируют абонентам отсутствие сети

от Telekritika
От Telekritika 460
Главная Диджитал Провайдеры Беларуси компенсируют абонентам отсутствие сети

В стране отключали интернет с 9 по 11 августа.

С 9 по 11 августа 2020 года в Беларуси во время акций протестов, вызванных результатами президентских выборов, интернет был заблокирован полностью либо частично.  Однако на днях некоторые провайдеры пообещали компенсировать своим абонентам отсутствие доступа к сети, передает newgrodno.by.

Абонентам провайдера «A1» пообещали начислить компенсацию в размере 100-процентной ежедневной абонентской платы за полные трое суток отсутствия интернета. Провайдер также заявил, что «значительные трудности с доступом к мобильному интернету» происходили по независящем от него причинам.

МТС проведет корректировку лицевого счета «в связи с трудностями доступа к интернету в период с 9 по 11 августа».

Известно также, что Министерство связи Республики Беларусь рекомендовало операторам пересчитать абонентскую плату из-за проблем с доступом в интернет с 9 по 11 августа.

Напомним: ранее стало известно, что белорусы обратились к Илону Маску с призывом протестировать спутниковый интернет Starlink.

Читайте также:

Белорусская ассоциация журналистов призвала медийщиков подумать о своей безопасности
В Беларуси массово задерживают журналистов
В Беларуси уволили директора регионального телеканала
Журналисты и ведущие увольняются с госканалов Беларуси

Фото: «Телекритика»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Дмитрий Танкович согласился участвовать в шоу «Танці з...

28.07.2020

Фильм об украинском мигранте выдвинули на «Оскар»

13.08.2020

По рассказу Стивена Кинга снимут сериал

23.07.2020

Дмитрий Карпачев рассказал о своем участии в «Детекторе...

18.08.2020

TikTok откроет первый дата-центр в Европе

06.08.2020

Стала известна дата премьеры фильма «Мулан»

05.08.2020

Телеканалы Trace Sports Stars и Trace Urban будут...

30.07.2020

На канале «Украина» состоится премьера мелодрамы «Незабытая»

20.08.2020

MONATIK и ПТП возглавят команды звезд в шоу...

21.08.2020

Технологические компании отчитались о прибыли от рекламной выручки

31.07.2020
Avatar