«4 канал» готовит эксклюзивы ко Дню Независимости 

«4 канал» готовит для своих зрителей эксклюзивный эфир, передает пресс-служба.
Утро начнется с трансляции «Марша защитников». Чтобы зритель получил настоящий «эффект присутствия» на этом мероприятии, канал будет снимать марш с нескольких каметр и квадрокоптеров.
Вечерний прайм канала в 18.00 откроет выпуск программы «Часопис». Этот проект подробно расскажет как Украина отмечала 24 августа с самого первого дня провозглашения независимости.
В 18.40 в студтии шоу «Повечір’я» ведущая Марина Рева обсудит с гостями важные вопросы, касающиеся независимости страны.
В 20.15 в авторской программе Остапа Дроздова «Прямим текстом» канал представит собственный телемост «Украина — Америка». Остап Дроздов вместе с гостями студии телеканала будет общаться с украинской диаспорой США и Канады.
В течение всего дня канал будет демонстрировать свое шоу «Пісня – оберіг нації».
Ранее стало известно, что канал «Украина 24» выпустит спецэфир ко Дню Независимости.
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Фото: unsplash
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