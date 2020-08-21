«Киевстар» организовывает бесплатные кинопоказы в рамках Kyivstar Cinema Weekend

В рамках проекта Kyivstar Cinema Weekend, «Киевстар» проводит серию кинопоказов в городских парках. Ближайший кинопоказ пройдет уже в эту субботу, 22 августа, в парке «Юность», передает пресс-служба.

Kyivstar Cinema Weekend – это четыре бесплатных кинопоказа, которые проходят каждую субботу в разных парках Киева. Первый показ состоялся 15 августа в парке «Партизанская слава». Следующие кинопоказы пройдут по такому графику:

22 августа, 20:00

парк «Юность», ул. В. Покотила

«Аутсайдеры» / Ford v. Ferrari

29 августа, 20:00

парк «Интернациональный», пр. Леся Курбаса 10ж

«Зов предков»

5 сентября, 20:00

парк «Молодежный», ул. К. Данькевича 4а

«Капитан Марвел»

Все фильмы демонстрируются на украинском языке, а мероприятие проходит с учетом рекомендаций МОЗ Украины. Территория события обустроена удобными, бесконтактными санитайзерами, персонал работает исключительно в защитных масках, а посетители проходят температурный скрининг.

Киноманы, могут приходить со своими пледами и карематами, чтобы удобно разместиться на траве, или занять пуфы, подготовленные организаторами. Также будут предлагаться попкорн и напитки.

Напомним: ранее стало известно, что смотрели украинцы в первом полугодии 2020: данные «Киевстар ТВ».

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Фото: «Киевстар»

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