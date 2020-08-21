«Киевстар» организовывает бесплатные кинопоказы в рамках Kyivstar Cinema Weekend

В рамках проекта Kyivstar Cinema Weekend, «Киевстар» проводит серию кинопоказов в городских парках. Ближайший кинопоказ пройдет уже в эту субботу, 22 августа, в парке «Юность», передает пресс-служба.
Kyivstar Cinema Weekend – это четыре бесплатных кинопоказа, которые проходят каждую субботу в разных парках Киева. Первый показ состоялся 15 августа в парке «Партизанская слава». Следующие кинопоказы пройдут по такому графику:
22 августа, 20:00
- парк «Юность», ул. В. Покотила
- «Аутсайдеры» / Ford v. Ferrari
29 августа, 20:00
- парк «Интернациональный», пр. Леся Курбаса 10ж
- «Зов предков»
5 сентября, 20:00
- парк «Молодежный», ул. К. Данькевича 4а
- «Капитан Марвел»
Все фильмы демонстрируются на украинском языке, а мероприятие проходит с учетом рекомендаций МОЗ Украины. Территория события обустроена удобными, бесконтактными санитайзерами, персонал работает исключительно в защитных масках, а посетители проходят температурный скрининг.
Киноманы, могут приходить со своими пледами и карематами, чтобы удобно разместиться на траве, или занять пуфы, подготовленные организаторами. Также будут предлагаться попкорн и напитки.
Напомним: ранее стало известно, что смотрели украинцы в первом полугодии 2020: данные «Киевстар ТВ».
Читайте также:
«Киевстар ТВ» и 1+1 media открывают доступ к видеобиблиотеке для всех пользователей услуги
«Киевстар ТB» открывает доступ к телетрансляциям уроков
«Сніданок з 1+1» и «Киевстар» запустили рубрику о связи поколений
Фото: «Киевстар»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!