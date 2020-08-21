Проекту ТСН.ua исполнилось 12 лет

21 августа новостному ресурсу ТСН.ua исполнилось 12 лет. По данным компании Gemius, ТСН.ua держит 2 место среди новостных СМИ по показателям охвата пользователей, сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Миллионы – это цифры о ТСН.ua. За время существования сайта наши журналисты написали почти миллион публикаций, а ежедневно наш ресурс посещает более миллиона пользователей. Редакция работает над тем, чтобы читателям было интересно каждый день к нам заходить. Уже этой осенью ТСН.ua планирует запустить обновленный сайт. Мы ставим цель развивать новые интересные и полезные рубрики. Наша команда очень гордится тем, что деятельность проекта уже имеет свою историю. Доверие читателей для нас продолжает оставаться высшей ценностью, а честность, достоверность и оперативность – приоритетами. Спасибо нашим читателям, что сколько лет они с нами. Будем и дальше поражать вас и держать в курсе всего, что происходит в Украине и мире», – рассказала руководитель проекта ТСН.ua Светлана Панюшкина.

По данным интернет-исследовательской компании Gemius, в июле сайт посетили 5,8 млн пользователей. Аудитория ТСН.ua в Facebook составляет 2 млн, в Instagram – 0,6 млн, в Telegram – 55 тыс., на YouTube-канал подписаны более 2 млн пользователей.

Новостной сайт TSN.ua входит в состав группы 1+1 media, направление «Информационное вещание».

Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что 1+1 media прекратила сотрудничество с руководителем ТСН.ua, заместителем директора департамента новостей 1+1 media Екатериной Коберник. Проект возглавила Светлана Панюшкина, а шеф-редактором сайта стал Дмитрий Андрейченко, который работает в 1+1 media с 2012 года.

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Фото: Александра Йорк

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