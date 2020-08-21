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Проекту ТСН.ua исполнилось 12 лет

от Telekritika
От Telekritika 497
Главная Новости Проекту ТСН.ua исполнилось 12 лет

Этой осенью планируется запуск обновленного сайта.

21 августа новостному ресурсу ТСН.ua исполнилось 12 лет. По данным компании Gemius, ТСН.ua держит 2 место среди новостных СМИ по показателям охвата пользователей, сообщает пресс-служба 1+1 media.

«Миллионы – это цифры о ТСН.ua. За время существования сайта наши журналисты написали почти миллион публикаций, а ежедневно наш ресурс посещает более миллиона пользователей. Редакция работает над тем, чтобы читателям было интересно каждый день к нам заходить. Уже этой осенью ТСН.ua планирует запустить обновленный сайт. Мы ставим цель развивать новые интересные и полезные рубрики. Наша команда очень гордится тем, что деятельность проекта уже имеет свою историю. Доверие читателей для нас продолжает оставаться высшей ценностью, а честность, достоверность и оперативность – приоритетами. Спасибо нашим читателям, что сколько лет они с нами. Будем и дальше поражать вас и держать в курсе всего, что происходит в Украине и мире», – рассказала руководитель проекта ТСН.ua Светлана Панюшкина.

По данным интернет-исследовательской компании Gemius, в июле сайт посетили 5,8 млн пользователей. Аудитория ТСН.ua в Facebook составляет 2 млн, в Instagram – 0,6 млн, в Telegram – 55 тыс., на YouTube-канал подписаны более 2 млн пользователей.

Новостной сайт TSN.ua входит в состав группы 1+1 media, направление «Информационное вещание».

Напомним, в сентябре 2019 стало известно, что 1+1 media прекратила сотрудничество с руководителем ТСН.ua, заместителем директора департамента новостей 1+1 media Екатериной Коберник. Проект возглавила Светлана Панюшкина, а шеф-редактором сайта стал Дмитрий Андрейченко, который работает в 1+1 media с 2012 года.

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Фото: Александра Йорк

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