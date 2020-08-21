17 ноября стриминг Disney+ запустится в странах Латинской Америки

17 ноября 2020 года стриминговая платформа Disney+ станет доступна жителям Латинской Америки и стран Карибского бассейна, передает digitaltveurope.com.

Также известно, что 5 сентября сервис запустится в Индонезии, где он будет представлен под брендом Disney+ Hotstar, 15 сентября на контент от Disney+ смогут подписаться жители Португалии, Бельгии, Финляндии, Исландии, Люксембурга, Норвегии, Швеции и Дании.

Отметим, что с началом карантина в мире количество подписчиков Disney+ составляли 28,6 млн человек. К концу июня абонбаза доросла до 57,5 млн, а общее число подписчиков всех принадлежащих Disney стриминговых платформ, включая Hulu и ESPN+, на сегодняшний день превышает 100 млн человек.

По словам СЕО компании The Walt Disney Company Боба Айгера, к концу этого года стриминг будет доступен в 9-ти из 10-ти стран, относящихся к крупнейшим экономикам мира.

Ранее сообщалось, что Disney изменил график своих премьер.

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Фото: Disney

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